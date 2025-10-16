Öcalan hakkındaki sözleri gündem olmuştu: Turhan Çömez tehdit edildiğini açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Grup Başkanı Pervin Buldan'a PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın medya ile ilgili sözleri üzerinden tepki göstermişti.

Çömez'in Buldan'a yönelik "Sizin 50.000 kişinin katili, polisimizin, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok" ifadelerine TBMM Grup Başkanı Buldan tepki gösterirken, çok sayıda DEM Partili milletvekili de Öcalan'a 'alçak' denmesinden rahatsız olduklarını dile getirmişti.

Meclis'te Öcalan krizi! Turhan Çömez ile Pervin Buldan arasında sert tartışma

ÖCALAN'A 'ALÇAK' DİYEN TURHAN ÇÖMEZ'E ÖLÜM TEHDİDİ

Turhan Çömez söz konusu gerginliğin ardından PKK'lılar tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Aldığı ölüm tehidi mesajlarını İYİ Parti Grup Başkanvekili, Cumhuriyet Gazetesi'nden Merve Kılıç ile paylaştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez

"SENİN O KELLENİ ALMAK BİZE FARZ OLACAK"

"Meclis’te yaptığım konuşmanın ardından sosyal medyadan onlarca tehdit mesajı geldi. Malum çevrelerden, terör örgütü PKK’nın uzantılarından gelmiş mesajlardı. Ancak cep telefonuma kadar ulaşmaları ve 'Bir daha uyarmayacağız, seni öldürürüz' diyerek tehdit etmeleri vahim bir tabloyu gösteriyor" diyen Çömez'e whatsapp üzerinden gelen mesajlardan birinde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Turhan Çömez faşisti, Sayın Pervin Buldan üzerine hakaretler yağdırıyorsunuz. Çok fazla ileriye gitmeyin. Yoksa senin o kelleni almak bize farz olacak. Bir daha uyarıda bulunmayacağız."

"DEVLET ARTIK BİR ANLAMDA ÇÖKMÜŞ DEMEKTİR"

Bir milletvekilinin kişisel verilerinin PKK'lı terörsitlerce paylaşılmasının devletin çöktüğünün göstergesi olduğunu ifade eden Çömez şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kişisel bilgilerimiz, telefon numaralarımız PKK uzantısı alçaklara verilip oradan tehdit mesajları gönderilebiliyorsa devlet artık bir anlamda çökmüş demektir. Bir milletvekilinin ve ailesinin cep telefonları açıkça elden ele dolaşıp ardından da PKK’nın uzantısı örgüt mensupları tarafından tehdide maruz bırakılıyorsa, bu çok ciddi bir güvenlik zaafıdır."

"ATEŞ OLSALAR CÜRMÜ KADAR YER YAKARLAR"

"Telefonuma gelen mesajlarda numaralar ve profiller belliydi" diyen Çömez, "Daha önce de buna benzer mesajlar almıştım ama üzerinde durmadım, yine durmayacağım. Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Onlar ancak masum çocukları öldürecek, gece yarısı köyleri basacak, askerimize, polisimize, öğretmenimize pusu kuracak kadar alçak olabilirler" tepkisini gösterdi.

Çömez aldığı tehdit mesajları nedeniyle yetkililerin harekete geçmesini belirterek "Devlet oradadır. İçişleri Bakanlığı da, Meclis Başkanı da, Cumhurbaşkanı da oradadır. Devleti yönetenler süreci görüyor. Gerekeni yapsınlar" dedi.