Meclis'te Öcalan krizi! Turhan Çömez ile Pervin Buldan arasında sert tartışma

Yayınlanma:
TBMM Genel Kurulu'nda İmralı Heyeti üyesi de olan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez arasında çok sert 'Öcalan' tartışması çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda bu haftaki oturumları DEM Parti İmralı Heyeti üyesi de olan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan tarafından yönetiliyor.

Yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İmralı Süreci kapsamında Buldan'ın İmralı Heyeti'nde yer alıp terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmesine tepki gösterdi.

"ULAKLIK YAPAMAZSINIZ"

Çömez şunları ifade etti:

  • "Sayın Buldan sizin iki şapkanızın olduğunu biliyorduk. Bir tanesi meclis başkan vekilliği, bir diğeri de milletvekilliği. Ve şu anda Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz.
  • Ve savaş meydanlarında kurulmuş, bu ülkenin kurtuluş mücadelesini yönetmiş bir mecliste çok önemli bir göreviniz var. Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi de bir göreviniz varmış.
  • İmralı'yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerle topluma bir mesaj verdiniz. Bakın sizin 50.000 kişinin katili, polisimizin, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Yapamazsınız bunu. Bu son derece yanlış "

Buldan da araya girip, "Sizin bu sözlerinizi reddediyorum" dedi.

Son Dakika | DEM Parti'den Bahçeli'ye 'maksimalist talepler' yanıtı!Son Dakika | DEM Parti'den Bahçeli'ye 'maksimalist talepler' yanıtı!

BULDAN YANIT VERDİ

Çömez de "Reddedebilirsiniz. Reddedebilirsiniz. Benim konuşmamı kesmeyin" diyerek yanıt verdi.

Buldan ardından şunları ifade etti:

  • "Hiç kimse size böyle bir hak veremez. Bu kürsüye saygısızlığı, bir insana saygısızlığı asla kabul etmem, ettirmem. Bu sizin hakkınız değil. Bu sizin hakkınız değil. Söz söyleyemezsiniz lütfen. Ben bir iş yapıyorsam, ben bir iş yapıyorsam ulaklık değil. Ben bir iş yapıyorsam eğer Türkiye'nin geleceği için yapıyorum. Türkiye'nin geleceği için yapıyorum. Bu ülkenin barışı için yapıyorum. Bu ülkenin geleceği için yapıyorum."

Çömez de bu sırada sözünün kesilmemesi için Buldan'a çıkıştı.

Buldan da Genel Kurul'daki tüm Grup Başkanvekillerini çağırıp birleşime 15 dakika ara verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

