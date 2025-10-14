Son Dakika | DEM Parti'den Bahçeli'ye 'maksimalist talepler' yanıtı!

Son dakika... DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, MHP Lideri Bahçeli'nin 'Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız' ifadelerine yanıt verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Herkes ve hepimiz “Terörsüz Türkiye” hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız" sözlerine yanıt verdi.

Bakırhan şöyle konuştu:

"DEM Parti, bu ülkede yaşayan her yurttaş için adaletçinin, özgürlüğün ve eşitliğin temel taşlarını inşa etmek için uğraşıyor DEM Parti.

DEM Parti'nin somut talepleri de şunlardır:

  • Herkese aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık istiyoruz.
  • Keyfilik rejimi değil hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz.
  • Kayyumların değil iradenin esas alınması gerektiğini istiyoruz.
  • Sözün, basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği kamusal bir alan olsun istiyoruz.
  • Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz.
  • Yerelin sözünün duyulduğu, kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz.
  • Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve infaz yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın istiyoruz.
  • Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasasıyla yola revan olalım istiyoruz.
  • Hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını, cezaevlerinin rahatlatılmasını istiyoruz.
  • Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce kendi topraklarına dönmesini istiyoruz.

Şimdi sizlere soruyorum. Şu ana kadar saymış olduğumuz taleplerin hangisi abartılı? Hangisi uçuk? Hangisi maksimalisttir?

Emin olun hiçbirisi değildir. Çünkü biraz önce saydığım taleplerin tamamı, çoğu asgari demokrasinin olduğu bütün ülkelerde aslında zorun olacak meseleler değildir. Peki Dem Parti bu düzenlemeleri kim için istiyor? Bütün Türkiye için, 86 milyon için istiyor. Diyarbakır'da ana dil özgürlüğü neyse İstanbul'da adil yargı güvencesi odur. Trabzon'da ifade özgürlüğü neyse Hakkari'de yerel kararlara katılım hakkı odur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

