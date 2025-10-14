Bahçeli'den DEM Parti'ye 'gencecik ceset' tepkisi! "Şehitler bizim kahramanımızdır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in 'gencecik cesetler' sözlerine tepki gösterdi.
Bahçeli, DEM Parti grubunda atılan 'Yaşasın başkan Apo' sloganlarına dikkat çekerek İmralı Süreci'nde bunlardan kaçınılması gerektiğini söyledi:
- "Terörsüz Türkiye'de bu hedeflerden birisidir. Bu süreçte heyecanla çılgınlık arasında kesin bir ayrım yapmak yanlışa yorumlanabilecek şuursuz tezahürat ve telaffuzlardan kaçınmak elzemdir. Milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonu istişarelerin sonuna yaklaşmaktadır"
'Muhatapların sorumlu dil kullanılması" gerektiğini ifade eden Bahçeli, DEM Partili Koçyiğit'in 'gencecik ceset' sözlerine şöyle tepki gösterdi:
- "Mazisi 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü elbette bekleyemiyoruz. Ancak her kesimi özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru ve isabet kaybeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız manevi muhafızlarımızdır. Ali İmran suresinde buyurulduğu gibi Allah yolunda öldürenleri sakın ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler"
"Türkiye Büyük Millet çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yoktur" diyerek terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan lehine sloganlara bir kez daha tepki gösteren Bahçeli, 'maksimalist' taleplere karşı uyarıda bulundu:
- "Herkes ve hepimiz terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmayalı kaçınmalıyız. Sorumsuz ve suçlayıcı üsluptan uzak durmalıyız. Bilinmelidir ki her şey Türkiye içindir. Hepimiz Türk milletiyiz. Denizi geçtikten sonra derede bocalamanın hiç kimseye faydası olmayacaktır. Terörsüz Türkiye Türk milletinin müşterek arzu ve amacıdır. Bu arzu ve amaçtan sarfı nazar edenler ahlaken, tarihen, vicdanen ve siyaseten çok ağır sonuçlarla karşılaşacaklardır"
"27 ŞUBAT AÇIKLAMASI DIŞINDAKİ TEKLİFLERİN BİZE GÖRE HÜKMÜ YOK"
Geçen haftaki grup toplantısında Öcalan'ın SDG/YPG için çağrıda bulunmasını isteyen Bahçeli, Öcalan'ın 27 Şubat'taki açıklaması dışındaki açıklamaların hükmü olmadığını ifade etti:
- "27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz tez teklif ve değerlendirmenin bize göre hükmü yoktur. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan akıllı insan demektir. "
DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT NE DEMİŞTİ?
DEM Partili Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde İYİ Partili vekiller ile tartışmıştı. Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti sıralarında şunları ifade etmişti:
"Birileri provokasyon peşinde. Birileri provokasyon yapmak istiyor. Birileri bu ülkeyi karıştırmak istiyor. Birileri, birileri barışa, birileri barışa pusu kurmak istiyor. Birilerinin kanlı emelleri var. Gelecek gencecik cesetlerin üzerine, tabutların üzerine elini koyup hamaset ederek yoksul Anadolu köylüsünün ölümünü alkışlayacak insanlar var. Ama biz açık ve net söylüyoruz. Biz barıştan yanayız, çözümden yanayız, demokrasiden yanayız ve bunu İYİ Parti'ye rağmen yapacağız."