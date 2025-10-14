Bahçeli'den DEM Parti'ye 'gencecik ceset' tepkisi! "Şehitler bizim kahramanımızdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in 'gencecik cesetler' sözlerine tepki gösterdi.

Bahçeli, DEM Parti grubunda atılan 'Yaşasın başkan Apo' sloganlarına dikkat çekerek İmralı Süreci'nde bunlardan kaçınılması gerektiğini söyledi:

'Muhatapların sorumlu dil kullanılması" gerektiğini ifade eden Bahçeli, DEM Partili Koçyiğit'in 'gencecik ceset' sözlerine şöyle tepki gösterdi:

"Türkiye Büyük Millet çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yoktur" diyerek terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan lehine sloganlara bir kez daha tepki gösteren Bahçeli, 'maksimalist' taleplere karşı uyarıda bulundu:

Geçen haftaki grup toplantısında Öcalan'ın SDG/YPG için çağrıda bulunmasını isteyen Bahçeli, Öcalan'ın 27 Şubat'taki açıklaması dışındaki açıklamaların hükmü olmadığını ifade etti:

DEM Partili Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde İYİ Partili vekiller ile tartışmıştı. Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti sıralarında şunları ifade etmişti:

"Birileri provokasyon peşinde. Birileri provokasyon yapmak istiyor. Birileri bu ülkeyi karıştırmak istiyor. Birileri, birileri barışa, birileri barışa pusu kurmak istiyor. Birilerinin kanlı emelleri var. Gelecek gencecik cesetlerin üzerine, tabutların üzerine elini koyup hamaset ederek yoksul Anadolu köylüsünün ölümünü alkışlayacak insanlar var. Ama biz açık ve net söylüyoruz. Biz barıştan yanayız, çözümden yanayız, demokrasiden yanayız ve bunu İYİ Parti'ye rağmen yapacağız."