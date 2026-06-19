Özgür Özel'in Denizli programı belli oldu: Bir günde 7 adres

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Haziran 2026 Cuma günü Denizli’de yoğun bir programa katılacak. Gün boyunca farklı ilçelerde ve kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelecek olan Özel, çeşitli ziyaret ve buluşmalar gerçekleştirecek.

Program kapsamında Özgür Özel, saat 11.00’de Çardak ilçesinde kahvehane ziyaretiyle güne başlayacak. Ardından saat 11.30’da Bozkurt ilçesinde pazar yerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüşecek.

Özel, saat 13.12’de Denizli Merkez Yeni Camii’nde cuma namazını kılacak. Namazın ardından saat 14.00’te Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda esnaf ziyaretinde bulunacak.

CHP lideri daha sonra saat 15.00’te Bayramyeri Meydanı’nda düzenlenecek halk buluşmasına katılacak. Günün devamında saat 16.00’da Kaynak Havlu Tekstil Fabrikası’nda işçilerle bir araya gelecek olan Özel, saat 18.00’de ise kampüs bölgesinde üniversite öğrencileriyle buluşarak programını tamamlayacak.