Özgür Özel'den kırgınlıkları geride bırakma çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anahtar listesinin firesiz ve rekor oyla seçildiği kurultaya ve parti içi dinamikler hakkında konuştu.

Nefes'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, CHP Lideri Özgür Özel, partisinin sosyal medyadan hedef alan eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı. Özel, kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nua aradığını fakat seçimden sonra bir tebrik telefonu gelmediğini ifade etti:

"Ben kendisini Kurultay’dan bir gün önce de arayıp davet ettim. Gelmedi, şu ana kadar aramadı"

CHP Lideri Özgür Özel, Kayyum Gürsel Tekin konusunda da "Gerçek partiliyse kurultaydan çıkan mesajı doğru okumalı" dedi.

Özel, Tekin’in parti üyesi olmadığı halde birilerini partiden ihraç etmeye çalıştığını anımsattı, "Biz canımızla uğraşıyoruz. Mücadele veriyoruz. Bunlarla uğraşacak değiliz" ifadesini kullandı.

Özel’e Tekin’in "Geçmişte ortalama 400 kişi Parti Meclisi üyeliği için başvuruyordu, şimdi 145" açıklamasına şöyle yanıt verdi:

Özel, rakamların yüksekliğini şöyle değerlendirdi:

"1333 oyla genel başkan seçildim. Bu parti tarihinin en yüksek rakamı. Anahtar listemizde de tek çizik olmadı. Bu durum bana ve yeni seçilen parti yönetimine büyük bir sorumluluk yükledi. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz"

Özgür Özel "Stockholm" tartışmasına noktayı koydu

Sözcü'den Saygı Öztürk de yaşanılan süreçte bir kırgınlığı olıp olmadığını sordu. Özel şunları ifade etti:

Ben bundan sonraki süreçte partinin de partideki herkesin de yeni bir sayfa açacağını ümit ediyorum. O yüzden kırgınlıkları konuşma değil geride bırakma günüdür diye düşünüyorum. Bütün üyelerimiz de herkesten bunu bekliyor"

Beklemediğim bazı gelişmeler, açıklamalar oldu. Milletvekili arkadaşlarımızdan ve geçmişte birlikte görev yaptığımız çok değerli büyüklerimizden.

Artık benim genel başkanlığa girdiğim, rakip adayın çıkmadığı, 1333 oyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihinin en yüksek oyuyla seçilmiş genel başkanı olarak tarihin bu kırılma noktasında geçmişteki kırgınlıkları bırakmak istiyorum.

"Partilerin kurultayları yeni başlangıçlardır ve yeni bir kırılmadır. Ben tarihin bir kırılma noktasında olduğumuzu düşünüyorum.

Özgür Özel planını açıkladı

CHP Parti Meclisi üyelerinin belirlenmesinde nasıl bir strateji izlediğine ilişkin Özel şunları anlattı:

"Bölgesel dağılımlar çok önemli. Tunceli’den, Kars’tan, Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’dan, Artvin’den önemli bir dağılım yapmış durumdayız.

Yine bununla birlikte meslek dağılımları çok önemli. Bu kadar et krizi, süt krizinin olduğu bir yerde hayvandan insana geçen salgın hastalıklar çağında olduğumuz bir yerde hayvan hastalıklarının, şarbonun, şap hastalığının, Türkiye’yi ve İran’ı kırdığı dönemde Parti Meclisimizde veteriner bulunmalıydı.

Meslek dağılımlarına çok dikkat ettik, çok çeşitlendirdik. Bunun yanında 23 milletvekili Parti Meclisimizde yer alırken (Normalde yarı yarıya beklenir) 57 arkadaşımız milletvekili olmamasına rağmen görev aldı. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde (CAO) görev alacaklar. Çok daha fazla sayıda milletvekili arkadaşımıza alan açtık.

Bazı milletvekillerimiz de doğrudan CAO’da görev alabilecekleri için Parti Meclisi’nde yer almadılar. Onların yerine yeni isimleri kattık.

Ekonomi konusunda çok güçlü bir ekip var. Parti Meclisimizde muhafazakâr demokratların, milliyetçi demokratların, sosyal demokratların ve Kürt demokratların birlikte olduğu Türkiye İttifakı’nın parti meclisi listesidir.

Örneğin Serkan Özcan ve Emine Uçak muhafazakâr Kürt kimlikleriyle geçmişte siyaset yapıyorlardı. Daha önce birisi Has Parti, birisi Gelecek Partisi’nde siyaset yapıyordu. Ama şu anda bizimle birlikte ekipte yer alıyorlar.

Sezgin Tanrıkulu gibi bir sosyalist kökenli Kürt demokrat zaten listemizde yerini buluyor. Bunun yanında milliyetçi demokratlardan Salih Uzun listemizde temsil buldu. Yine geçmişte bizim listemizden girip daha sonra ittifak ortaklarımızdan DEVA Partisi’nden ayrılıp bağımsız kalan, sonra CHP’ye katılan arkadaşlardan Evrim Rızvanoğlu var.

Farklı partilerden bize gelenlerle önemli şeyler yapmaya çalıştık. Bunun yanında bütün kotalara uyduk. 18-30 yaş arası ayrı bir kota. Kadını ile erkeği ile uyduk. 30-40 yaş arası çalışma çağı kotası diye yeni bir kotamız var. Kadını ile erkeği ile uyduk. Genel cinsiyet kotalarına uyduk. Güçlü bir liste yaptık.”