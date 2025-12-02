Özgür Özel planını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dördüncü kez ve rekor oyla genel başkan seçilmesinin ardından sessizliğini bozdu.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek’e yaptığı açıklamada, yeni dönemin üç temel hedefini şöyle özetledi:

“1- Mücadelemiz devam edecek. 2- İktidar yürüyüşümüz devam edecek. 3- Halkımıza bu ülkeyi yönetme kapasitemizi göstereceğiz.”

Ekonomi, hukuk ve dış politika alanlarında güçlü bir ekip kurduklarını belirten Özel, "Tecrübeli, yetkin ve derdimizi iyi anlatabilecek arkadaşlarla bugünden itibaren yola çıkıyoruz" dedi.

Özel, üç ay içinde sekiz başlıkta somut vaatlerle hükümet programı hazırlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Partimize yönelik baskılarla mücadeleye devam edeceğiz. Ancak aynı zamanda da iktidara yürüyoruz ve bunu halkımıza göstereceğiz. Halka ‘sorunlarınızı biz çözeceğiz’ diyeceğiz. Parti programımızda genel ve somut yaklaşımlar var. Bunları duyurduk. Ancak halkımız somut vaatler bekliyor. Biz de üç ay içinde hükümet programımızı hazırlayacağız. Bu zaman diliminde sekiz ayrı başlıkta somut vaatlerimizi duyuracağız"

CHP KAPI KAPI DOLAŞACAK

Parti içi iletişim ve saha çalışmaları hakkında da konuşan Özel,şunları ifade etti:

"2 milyon üyemize, bunların anlatılması için görev tarif edeceğiz. Malumunuz medya kıskaç altında. Medya ile sesimizi bir yere kadar duyurabiliyoruz. Bu nedenle biz artık kapı kapı dolaşarak anlatacağız. 2 milyon üyemiz kapı kapı dolaşacak, anlatacak. Ayrıca 185 bin sandık görevlisini belirledik. Onların işlerinin yüzde 10’u seçim günü yapacakları olacak. Aynı zamanda kendi sandık bölgelerindeki herkesi ziyaret edecekler. Kendileri ziyaret etmekle kalmayacak, bölgelerinde partimizle halkı buluşturacak organizasyonlar yapacaklar. İddia ediyorum. Sadece Türkiye’nin değil, dünya siyaset tarihinin en kalabalık kampanyasını yapacağız. Vaatlerimizi, yapacaklarımızı duymayan kalmayacak"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e verdiği röportajda da CHP'nin gelecek seçimde ekonomik programı için konuştu.

"Temel vatandaşlık maaşı”nın, CHP’nin en önemli vaatlerinden biri olduğunu belirten Özel, şunları ifade etti:

"CHP, dünden itibaren artık değişen programıyla, değişen, yenilenen, güçlenen kadrolarıyla iktidar yürüyüşünü daha emin, daha hızlı adımlarla yapacak. Mücadeleyi gevşetmeden bundan sonraki süreçte ülkeyi nasıl yöneteceğimizi söyleyeceğiz. Bu noktada sokağa çıkan, meydanları dolduran, fabrikayı örgütleyen, aynı zamanda köye giden, kapıyı çalan, eve giren ve sorunların çözümünü söyleyen bir parti olacağız. Ayrıca en önemli vaatlerden bir tanesi kapı kapı anlatılması gereken özellikle ev hanımları için çok önemli, yoksullar için çok önemli bir temel vatandaşlık geliri belirlenecek. Vatandaşlık temel maaşı olarak her hanenin bir maaşı olacak. İşi bulamıyorsan aşını alacak, maaşını vereceksin. Ya işi vereceksin, işi bulamıyorsan aşı alacak maaşı vereceksin. Yoksulluğa açlığa kimseyi terk etmeyeceğiz"”

Parti Meclisi listesine ilişkin ilkelerini açıklayan Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bölgesel ve meslek dağılımlarına çok dikkat ettik. Veteriner hekimden sosyalist kökenli Kürt demokratlara, milliyetçi demokratlardan muhafazakâr Kürt isimlere kadar çok çeşitli bir kadro oluşturduk. Parti Meclisi’miz Türkiye İttifakı’nın listesidir. Güçlü bir liste yaptık. Tüm yaş ve cinsiyet kotalarına uyduk"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde görev alacak milletvekillerine de yer açtıklarını belirten Özel, hukuk ve anayasa çalışmalarına destek için dışarıdan uzman isimleri de kadroya dâhil ettiklerini söyledi.

SÜREÇTEKİ ELEŞTİRİYE YANIT

Kürt meselesine ilişkin partinin duruşunu hatırlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin yıllardır tutarlı bir şekilde, tarihsel olarak savunduğu Kürt meselesi çözülecekse, terör bitecekse bu işin yeri Meclis. TBMM’de kurulan komisyona girmeye çalıştığımızda, ‘Komisyona girmeyin’ diyenlere şunu söylüyorduk, ‘Siz bizim olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korkun.’ Süreç içinde de görüldü. Biz Meclis’te en olumlu katkıyı verdik. Tüm toplantılara katıldık. Ancak işin Meclis dışındaki kısmıyla ilgili halkın ve bizim kitlemizin genel beklentilerine uygun olan bir karar verdik. İmralı’ya gitmedik. Ama komisyondan da çıkmadık.” Verdiğimiz bu karar üzerinden birileri sanki CHP’yi terörsüz Türkiye projesinden, terörsüz Türkiye hedefinden uzaklaşmış gibi düşündü. Öyle bir şey yok. Orada kalmaya devam edeceğiz. Ama terörsüz Türkiye’nin terörsüz ve demokratik bir Türkiye olması gerekiyor.

Terörün panzehiri demokrasidir. Bunun için 29 maddelik çözüm öneri paketimiz komisyonun kayıtlarındadır.

AKP ve MHP'nin komisyon yaklaşımını da eleştiren Özel, "Şimdi artık komisyonun dinleme evreleri bittiğine göre raporlama ve çözüm üretme evresine gelinecek. Burada da demokrasi konusundaki kararlılığımızla durmaya devam edeceğiz. Bu komisyona ne katılmamızla Kürt olmayan vatandaşlara bir kötülük yaptık, ne de komisyonun son seyahatine katılmamamızla

Kürt vatandaşlarımıza karşı olumsuz bir tutum içinde olduk. Tavrımızın yıkıcı değil yapıcı olduğunu ifade etmek isterim. Elbette bizi komisyonda istemeyen bir AK Parti ve komisyonda kalmamıza katkı sağlama niyeti olmayan bir MHP’nin tutumu var. Ama biz mücadeleyi, çözümü Meclis zemininde oldukça kovalamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni dönemde CHP’nin sadece adliyelerde değil, her alanda mücadelesini sürdüreceğini belirten Özel, "Adliye salonlarında olmaya devam edeceğiz. Hapishane ziyaretlerimiz sürecek. YSK, AYM, Yargıtay fark etmeksizin tüm hukuk yolları kullanılacak. Ama esas yargılama sandıkta olacak" dedi.

Özel, yeni dönemin yol haritasını da şu cümlelerle özetledi: