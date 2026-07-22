Özgür Özel yeni partinin yol haritasını açıkladı

CHP Lideri Özgür Özel, yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından hazırlıklarını hızlandırarak 39. kurultayda seçilmiş PM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu ve seçilmiş MYK üyeleriyle toplantılar yaptı.

Özel ve ekibinin toplantısında, kurulacak yeni partinin kuruluş dilekçesi, CHP'deki istifalar ve yeni partiye geçiş takvimi gibi konular ele alındı.

TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI: AĞUSTOS, EYLÜL AYINDA YAPACAĞIZ

Salı günü gerçekleşen grup toplantısında yeni partiye ilişkin açıklama yapan Özgür Özel, toplantının ardından gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.

Yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin konuşan Özgür Özel, "Partinin teknik kurulumunu milletvekili arkadaşlarımızla yapıyoruz. Siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız. Bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Özel, yeni partiye kaç milletvekilinin katılacağına ilişkin soruya ise "Cuma'yı ya da Pazartesi'yi görelim, hep birlikte göreceğiz" yanıtını verdi.

KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPILACAK

Özel, yarın saat 11.00’de TBMM'de kapalı grup toplantısına başkanlık edecek. 24 Temmuz Cuma günü, yeni partinin kuruluşuna ilişkin son ve en büyük toplantı yapılacak. Partinin kuruluş dilekçesinin ise 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.

ÖZEL, TOPLANTILARA BAŞKANLIK ETTİ

Özel, partisinin grup toplantısında yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından Çankaya’da bir otelde 52’si görevden alınan 74 il başkanıyla bir araya geldi, dün akşam saatlerinde TBMM’de milletvekilleriyle görüştü. Özel’in yeni parti hazırlıkları kapsamlı toplantıları bugün de sürdü.

Aynı otelde saat 11.00’de ilk olarak 39’uncu Olağan Kurultay’da seçilen fakat "mutlak butlan" kararıyla görevleri sona eren PM üyeleriyle bir araya gelen Özel, toplantı girişinde yeni partinin ismi ve logosuna ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

PM toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü. Alınan bilgiye göre, Özel toplantıda, mutlak butlan kararının ardından yaşanan hukuki girişimlere ilişkin üyelere bilgilendirme yaptı, üyelerin görüşlerini dinledi. Toplantıda, eğilimin "yeni partiye güçlü geçiş" yönünde olduğu, süreci zamana yayma görüşünün de belirtildiği öğrenildi.

Özel, PM’nin ardından mutlak butlan kararıyla geçersiz sayılan 39’uncu Olağan Kurultay’da, parti tüzüğüne eklenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Özgür Özel son olarak da "seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu" üyelerini topladı. Toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, açıklama yaptı.

KURMAYLARDAN "TEKNİK KURULUŞ" AÇIKLAMASI

Partinin kurulma nedenini "teknik bir kuruluş" olarak tanımlayan kurmaylar, "Siyasi bir kuruluşun da zamanı olacaktır. Değişim iradesi bizi birinci parti yaptı. Bu anlayışın yeni partide de esas olması lazım. Aynı anlayış, aynı yönetim usulü yeni partide de devam edecek. Yeni partinin şimdi kurulma sebebi, seçime kadar örgütlenmeyi tamamlamak ve seçime girebilmek" diye konuştu.

Kuruluş kurultayının, Siyasi Partiler Kanunu’na göre en fazla 2 yıl içinde yapılması gerektiğine işaret eden kurmaylar, yeni partinin seçime girebileceği altı aylık periyodu başlatmak adına kuruluş kurultayının mümkün olan en kısa sürede yapılacağını söyledi.

MİLLETVEKİLİ OLMAYAN PM ÜYELERİ, YENİ PARTİYE GEÇMEYECEK

Yargıtay’ın mutlak butlan dosyasındaki tedbir kararını kaldırması ihtimaline karşı da hazırlıklı olduklarını belirten kurmaylar, 39’uncu Olağan Kurultay’da seçilen 80 kişilik PM’den milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti.

80 kişilik PM içinde 23 milletvekili bulunuyor. Bununla amaçlanan eski yönetimin görevine iadesi halinde, karar verici üçte ikinin CHP içinde kalması. (ANKA)