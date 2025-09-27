Özgür Özel Atatürk'ün huzuruna çıktı: İşte bu sözleri deftere yazdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22’nci Olağanüstü Kurultay’da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Özel ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı.

Özgür Özel: Darbe hevesine kapılanlardan değiliz

Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret

Mozoleye çelenk bırakan Özel, saygı duruşunun ardından beraberindekilerle birlikte Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan deftere şunları yazdı:

"21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 22'nci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ve 28'inci dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. Sizden emanet demokrasimizi ve partimizi hedef alan 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe teşebbüsüne karşı, milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyi, ülkemizin dört bir köşesinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla, Türkiye'de adaleti, demokrasiyi ve toplumsal refahı hakim kılana dek, egemenliğin sahibi olan milletimizin üzerinde hiçbir güce inanmadan azimle çalışmaya söz veriyoruz. 'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz' sözünüzden aldığımız ilhamla; mahkemede, gelirde ve sosyal hayatta adaleti sağlamak, ülkemizin dünyadaki saygınlığını yüceltmek için gereken birikime ve örgütlü güce sahibiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size ve kurucu kadrolarımıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."