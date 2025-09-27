Özgür Özel Atatürk'ün huzuruna çıktı: İşte bu sözleri deftere yazdı

Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel, 22'nci Olağanüstü Kurultay'da seçilen PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel "Sizden emanet demokrasimizi ve partimizi hedef alan 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe teşebbüsüne karşı, milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyi, ülkemizin dört bir köşesinde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22’nci Olağanüstü Kurultay’da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Özel ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı.

ozgur-ozel-anitkabiri-ziyaret-etti-934726-277593.jpg

Özgür Özel: Darbe hevesine kapılanlardan değilizÖzgür Özel: Darbe hevesine kapılanlardan değiliz

Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaretÖzgür Özel'den şehit ailesine ziyaret

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Mozoleye çelenk bırakan Özel, saygı duruşunun ardından beraberindekilerle birlikte Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan deftere şunları yazdı:

"21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 22'nci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ve 28'inci dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. Sizden emanet demokrasimizi ve partimizi hedef alan 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe teşebbüsüne karşı, milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyi, ülkemizin dört bir köşesinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla, Türkiye'de adaleti, demokrasiyi ve toplumsal refahı hakim kılana dek, egemenliğin sahibi olan milletimizin üzerinde hiçbir güce inanmadan azimle çalışmaya söz veriyoruz. 'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz' sözünüzden aldığımız ilhamla; mahkemede, gelirde ve sosyal hayatta adaleti sağlamak, ülkemizin dünyadaki saygınlığını yüceltmek için gereken birikime ve örgütlü güce sahibiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size ve kurucu kadrolarımıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

ozgur-ozel-anitkabiri-ziyaret-etti-934723-277593.jpgHeyet, daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel, İsmet İnönü'nün kabrine çiçek bıraktı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Siyaset
Milliyetçilerin lideri Putin'den rüşvet aldığını itiraf etti
Milliyetçilerin lideri Putin'den rüşvet aldığını itiraf etti
Truva düştü, CHP düşmedi
Truva düştü, CHP düşmedi
İmralı Süreci'nde Kürtler Erdoğan hakkında ne düşünüyor? Tanrıkulu açıkladı
İmralı Süreci'nde Kürtler Erdoğan hakkında ne düşünüyor?