Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın ailesini ziyaret etti.

Özgür Özel, 2024 yılında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın Elazığ’da bulunan ailesini ziyaret etti.

Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özğadaş, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol katıldı.

sefer.jpg

MSB Açıkladı! Şehidimiz VarMSB Açıkladı! Şehidimiz Var

ŞEHİT ER SEFER ALAN NE ZAMAN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın 9 Ekim tarihinde şehit olduğunu bildirmişti.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedilmişti:

"Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, 9 Ekim 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Sefer Alan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

