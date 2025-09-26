Özgür Özel: Darbe hevesine kapılanlardan değiliz

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra düzenlenmeye başlanan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingelirinin 57'ncisi bu cumartesi Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

CHP Lideri Özgür Özel, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenecek miting için yurttaşlara çağrı yaptı.

"KAYBEDİNCE DARBE HEVESİNE KAPILANLARDAN DEĞİLİZ"

Yoğun katılım sağlanması beklenen mitinge CHP Genel Başkanı Özel, yurttaşları şu ifadelerle çağırdı:

"Biz, seçim kazandığında milli iradeyi baştacı edip, kaybedince darbe hevesine kapılanlardan değiliz. Biz, sandığı milletten kaçırmak isteyenlere karşı Türkiye’nin bütün demokratlarıyla yan yana duranlarız! Yarın, zaferin başladığı topraklarda, demokrasinin zaferini de birlikte yazacağız!"