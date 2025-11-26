Numan Kurtulmuş: Türkiye'de habercilik çok daha zor

Yayınlanma:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Haber Ajası Ödülleri' töreninde yaptığı konuşmada "Dünyanın her yerinde habercilik zor ancak Türkiye'de çok daha zor çünkü ülkemizde haberin akışı herhalde dünyadaki haber akışından 5-10 kat daha hızlıdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Haber Ajansı Ödülleri' töreninde habercilik ve medya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Dünyanın her yerinde habercilik zor ancak Türkiye'de çok daha zor" diyen Kurtulmuş "Çünkü ülkemizde haberin akışı herhalde dünyadaki haber akışından 5-10 kat daha hızlıdır" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN HER YERİNDE HABERCİLİK ZOR ANCAK TÜRKİYE'DE ÇOK DAHA ZOR"

Meclis Tören Salonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin de katıldığı törende Kurtulmuş, haberciliğin giderek daha da zorlaştığını belirterek şu sözleri sarf etti:

  • "Hem hız, hem güvenilirlik, hem de gerçekten tarafsız bir şekilde haberlerin verilebilmesi, dünya kamuoyu ile paylaşılması her şeyden daha önemli. Dünyanın her yerinde habercilik zor ancak Türkiye'de çok daha zor çünkü ülkemizde haberin akışı herhalde dünyadaki haber akışından 5-10 kat daha hızlıdır. Neredeyse aynı gün içerisinde sadece siyasi olarak söylemiyorum; bir Avrupa ülkesinde yaşanan olayların 3-5 katını ülkemizde yaşıyorsunuz ve hemen değişiyor, 2 saat sonra bambaşka bir gündem ortaya çıkıyor.
  • Bu bakımdan da haberin doğru, düzgün, güvenilir bir şekilde sunulması ve dünya kamuoyu ile paylaşılması fevkalade hassas bir beceri haline geliyor. Bu durumu özellikle Türk medyası açısından altını çizmek istiyorum. Tabii medyada iki önemli riskin de karşımızda durduğunu düşünerek, söylediklerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliriz."

Kurtulmuş konuşmasını şöyle noktaladı:

  • "Bunlardan birisi reyting hastalığıdır. Reyting almak için doğru veya yanlış haberler servis edilir ve ondan sonra doğru olmayan haberlerin ayıklanabilmesi için ayrı bir çaba ortaya konulur. Bir diğer meselemiz ise dezenformasyondur. Dünyada her zaman bu iki durum olmuştur ama özellikle haberin süratli bir biçimde değiştiği bir ortamda bu iki riskin daha çok arttığını görüyoruz. Bunun içinde güvenilir, ciddi olma meselesinin her şeyden öne çıktığını ifade etmek istiyorum."

Kaynak:DHA

