Numan Kurtulmuş: Türkiye'de habercilik çok daha zor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Haber Ajansı Ödülleri' töreninde habercilik ve medya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilik aylardır tutsak: Furkan Karabay hakkında bir kez daha tutukluluğa devam kararı!

"Dünyanın her yerinde habercilik zor ancak Türkiye'de çok daha zor" diyen Kurtulmuş "Çünkü ülkemizde haberin akışı herhalde dünyadaki haber akışından 5-10 kat daha hızlıdır" şeklinde konuştu.

Fatih Altaylı'ya hapis cezası

"DÜNYANIN HER YERİNDE HABERCİLİK ZOR ANCAK TÜRKİYE'DE ÇOK DAHA ZOR"

Meclis Tören Salonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin de katıldığı törende Kurtulmuş, haberciliğin giderek daha da zorlaştığını belirterek şu sözleri sarf etti:

"Hem hız, hem güvenilirlik, hem de gerçekten tarafsız bir şekilde haberlerin verilebilmesi, dünya kamuoyu ile paylaşılması her şeyden daha önemli. Dünyanın her yerinde habercilik zor ancak Türkiye'de çok daha zor çünkü ülkemizde haberin akışı herhalde dünyadaki haber akışından 5-10 kat daha hızlıdır. Neredeyse aynı gün içerisinde sadece siyasi olarak söylemiyorum; bir Avrupa ülkesinde yaşanan olayların 3-5 katını ülkemizde yaşıyorsunuz ve hemen değişiyor, 2 saat sonra bambaşka bir gündem ortaya çıkıyor.

Bu bakımdan da haberin doğru, düzgün, güvenilir bir şekilde sunulması ve dünya kamuoyu ile paylaşılması fevkalade hassas bir beceri haline geliyor. Bu durumu özellikle Türk medyası açısından altını çizmek istiyorum. Tabii medyada iki önemli riskin de karşımızda durduğunu düşünerek, söylediklerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliriz."

Sokak ortasında dövülerek katledilmişti! Hakan Tosun’un avukatları “tahrik indirimi” riskini anlattı

Kurtulmuş konuşmasını şöyle noktaladı: