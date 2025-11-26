Mustafa Sarıgül de 'En Ankaralı fotoğrafım' akımına katıldı: Yurttaşı Erzincan tabelasına davet etti
Yayınlanma:
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gençlerin asılarak fotoğraf çektirdiği 'Kızılay' yön tabelasının yanındaki demirde poz vererek, 'En Ankaralı fotoğrafım' akımına karıldı.
Çankaya'da Kennedy Caddesi üzerinde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmak gençler arasında akım haline geldi.
Kızılay tabelası akımında korkulan oldu: Tabelaya asılan genç feci düştü
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yön tabelasının bulunduğu yerde gençlerle bir araya geldi.
YURTTAŞI ERZİNCAN TABELASINA DAVET ETTİ
Daha sonra yön tabelasının yanındaki demire asılarak poz veren Sarıgül, “Kızılay tamam da sizleri mutlaka can Erzincan tabelasına bekliyorum" dedi.
Sarıgül’ün poz verdiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.