Kızılay tabelası akımında korkulan oldu: Tabelaya asılan genç feci düştü

Ankara'nın Kennedy Caddesi'nde bulunan Kızılay yön tabelasında fotoğraf çektirme akımı ortaya çıktı. Gençlerin tabelaya asılarak "En Ankara fotoğrafım" etiketiyle paylaştığı bu akım, beraberinde tehlikeli sonuçları da getirdi.

Kısa sürede yaygınlaşan akım nedeniyle fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Bir süre sonra da tabela çalındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yeni tabelada taktı. Ancak sürekli birilerinin tabelaya asılması nedeniyle tabela yamulmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zarar gören tabelayı yeniledi ve tabelanın paraleline barfiks çubuğu yerleştirdi. Böylece tabelaya asılmadan poz verilebilecekti.

KAFASINI KALDIRIMA VURDU

Ancak alınan bu önleme rağmen, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Kızılay tabelasına tırmanan bir gencin, dengesini kaybederek feci şekilde düştüğü anlar yer aldı.

Yere düşen genç kafasını sert bir şekilde kaldırıma vururken, barfiks demirine değil tabelaya tutunduğu görüldü.