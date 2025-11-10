Ankara'daki Kızılay tabelası krizinde diplomatik çözüm

Ankara'nın en ünlü caddelerinden Kennedy'de bulunan Kızılay tabelası asılı şekilde fotoğraf çektirme akımı ortaya çıktı. Bir süre sonra tabela zarar gördü. Ankara Büyükşehir de tabelayı değiştirdi. Akım devam ettiği için de belediye, tabelanın paraleline barfiks demiri koydu.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde yer alan “Kızılay” yön tabelası akım kurbanı oldu.

Sosyal medyada gençlerin tabelaya asılarak “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaşması akım başlattı.

"En Ankara fotoğrafım" akımı nedeniyle lokasyon sembol bir mekana dönüştü. Kısa sürede yaygınlaşan akımında fotoğraf çektirmek için insanlar kuyruk oldu.

BARFİKS ÇÖZÜMÜ

Bir süre sonra da tabelanın çalındığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yeni tabelada taktı.

Fakat tabela zarar görmesi engellenemedi. Düzenli olarak birilerinin tabelaya asılması nedeniyle tabela yamulmaya başladı.

Ankara Büyükşehir de tabelanın paraleline barfiks çubuğu yerleştirdi. Böylece tabelaya asılmadan fotoğraf pozu verilebilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

