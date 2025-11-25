Murat Ongun gerçek mal varlığını açıkladı!

Yayınlanma:
Murat Ongun, hakkındaki iddianamede malvarlığına dair “fahiş hata” yapıldığını belirterek, “Zeytinlik, arsa, tarla gibi gösterilen mallarım yok. Sadece bir meskenim var” dedi. Ongun, bu hatanın düzeltilmesi savcılara seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, X hesabından yaptığı açıklamada, iddianamede yer alan malvarlığı bilgilerinin hatalı olduğunu belirtti.

Paylaşımında iktidar medyasının bu iddiaya yönelik haberlerini de paylaşan Ongun, “İBB soruşturmasının sayın savcıları” diyerek başladığı paylaşımında şunları kaydetti:

“İddianamenizdeki çok sayıda maddi hatadan biri de malvarlığımla ilgilidir. FAHİȘ nitelikteki bu hata yüzünden medya ve sosyal medyada haksız suçlamalara maruz kaldım.”

"BÖYLE BİR MALIM DA YOK"

Malvarlığı beyanındaki hataları tek tek sıralayan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

“Malvarlığımla ilgili hatalar şöyledir;

2014-2019 ARASI: 1 Zeytinlik-1 Arsa
Böyle bir malım yok

2019 Sonrası: 4 Arsa -1 Fındık Bahçesi- 1 TARLA - 1 TARLA Tapu kaydı
BÖYLE BİR MALIM DA YOK!”

Göreve başlamadan önce yalnızca bir konutunun olduğunu söyleyen Ongun, bu durumu daha önce emniyet ve savcılık ifadelerinde de belirttiğini hatırlattı:

"İBB’de görev almadan önce edindiğim 1 mesken vardır ve hala sadece bu mesken dışında, herhangi bir malvarlığım yoktur. Bunu polis ve savcılık ifademde belirtmiştim."

Tapu bilgilerinin ulaşılabilir olduğunu vurgulayan Ongun, hatada kasıt aramadığını ancak düzeltme yapılmasını beklediğini belirtti:

"Ulaşması çok kolay tapu bilgilerinde, böylesine abartılı bir hatanın oluşmasında kasıt aramıyorum. Sadece bu yanlışın düzeltilip kamuoyuna doğru açıklama yapılmasını bekliyorum.

Saygılarımla…"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

