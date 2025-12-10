Kamuda yabancı mühendise ayrıcalık yerli mühendise ayrımcılık: CHP’li Yavuzyılmaz ‘ikiyüzlülük’ diyerek duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yabancı mühendislere yönelik maaş tarifesini eleştirdi.

Yavuzyılmaz, yabancı mühendisler için belirlenen zorunlu asgari ücret ile kamuda çalışan mühendislerin maaşı arasında büyük bir fark olduğunu belgesiyle açıkladı.

YAVUZYILMAZ: "İKİYÜZLÜLÜĞÜ TESPİT ETTİK"

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerlilik ve millilik nutukları atan AKP’nin, Türkiye’de çalışan yabancı mühendisler için belirlediği maaş tarifesindeki ikiyüzlülüğünü tespit ettik" ifadesini kullandı.

104 BİN TL'YE KARŞI 68 BİN TL

CHP'li siyasetçi, Çalışma Bakanlığı'nın resmi tarifesine göre 2025 yılı için yabancı mühendislere ödenmesi zorunlu en düşük aylık net maaşın 104 bin TL olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, aynı tecrübeye sahip ve aynı işi yapan bir mühendisin kamuda aldığı net maaşın ise 68 bin TL olduğunu kaydetti.

"HER YIL 432 BİN LİRA EKSİK MAAŞ ALIYORLAR"

Yavuzyılmaz, iki maaş arasındaki farkın aylık 36 bin TL olduğuna dikkat çekerek, "Yani AKP marifetiyle, kamu mühendisleri, yabancılara göre her yıl 432 bin lira eksik maaş alıyor" dedi.

AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-44❗️



Yerlilik ve millilik nutukları atan AKP’nin, Türkiye’de çalışan yabancı mühendisler için belirlediği maaş tarifesindeki ikiyüzlülüğünü tespit ettik.



Çalışma Bakanlığı resmi tarifesine göre;



2025 yılında⬇️…

"BUNUN ADI AYRIMCILIKTIR"

Yabancı ve yerli mühendisler arasındaki bu ücret farkını sert bir dille eleştiren Yavuzyılmaz, "Bunun adı ayrımcılıktır! Bunun adı kendi ülkende yok sayılmaktır!" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: