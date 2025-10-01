Muhabirin kayyum Gürsel Tekin sorusuna Özgür Özel'den yanıt gibi hareket

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Çalışma Ofisi'ne gitti. Kayyum Gürsel Tekin'in polisle baskın yapmasının ardından CHP İstanbul İl Binası'ndan ofise dönüşen bina önünde konuşan Özel, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Özel'e bir muhabir kayyumun içeride olduğunu belirterek bir soru sormak istedi. Özel de kayyumun ismini duyunca arkasını dönüp binaya giriş yaptı.

Kayyum Gürsel Tekin: Bütün genel başkanlarımı özledim

Kayyum Gürsel Tekin, geçtiğimiz ayın başında beş bin polis eşliğinde binaya girmişti. Tekin, CHP'lilere biber gazı ile müdahale ederken de bina içinde rahat tavırları ile dikkat çekmişti. Hatta kayyum, müdahale esnasında bir odaya geçip masada bulduğu kitabı okumaya başlamış, kapakta Ecevit'in olması nedeniyle de, "Bütün eski genel başkanlarımı özledim" demişti.

Biber gazı Gürsel Tekin'i 12 yıl önce hastanelik etmişti! Kayyum koltuğu için bu sefer ses etmedi

ÖZGÜR ÇELİK MAZBATASINI ALDI

Öte yandan CHP İstanbul delegeleri, geçtiğimiz hafta olağanüstü kongrede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i yeniden seçmişti. Çelik, dün de mazbatasını almıştı.