Biber gazı Gürsel Tekin'i 12 yıl önce hastanelik etmişti! Kayyum koltuğu için bu sefer ses etmedi

Yayınlanma:
Kayyum Gürsel Tekin, 12 sene önce 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda polisin biber gazı nedeniyle CHP ilçe binasına girememiş ve hastanelik olmuştu. Tekin, CHP'nin Sarıyer'deki binasında CHP'lilerin maruz kaldığı biber gazına sesini çıkarmadı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 2 Eylül'de Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. 8 Eylül'de Tekin, Sarıyer'deki CHP binasına binlerce polis eşliğinde gitti. Aynı gün, kayyum kararına karşı direnen CHP’lilere polis müdahale etti. Onlarca kişi fenalaştı. CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Servet Mullaoğlu hastaneye kaldırıldı. Kayyum Tekin, biber gazı sıkarak açılan yoldan binaya girdi.

mahmut-tanal-polis-mudahalesinde-gozunden-yaralandi-176316.jpg

Tekin'in 12 yıl önce benzer bir durum yaşadığı ortaya çıktı. 2013’teki 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalmıştı.

BİBER GAZINDAN CHP BİNASINA GİREMEMİŞ, İSYAN ETMİŞ

Tekin, tıpkı geçtiğimiz gün olduğu gibi, biber gazı nedeniyle içeri giremediğini şöyle ifade etmişti:

"Taksim'de değil. Beşiktaş'ta kendi parti binama yürürken bu müdahale niye?

Bu emri kim verdiyse onlarla hesaplaşacağız. Bize bu muamele yapılıyorsa, bu ülkenin vatandaşlarına ne yapılıyordur takdirinize bırakıyoruz. Biz Beşiktaş'tayız, Tasim'de değiliz ki. Bize niye müdahale ediyorlar. Kendi ilçe merkezimize bile gidemiyorsak e yapacağız biz?. Dünün apoletli Evren'i bugünün apoletsiz Erdoğan'ı"

Gürsel Tekin, biber gazı nedeniyle de aynı Tanal ve Mullaoğlu gibi hastanelik olmuştu.

raw-biber-gazindan-etkilenen-gursel-tekin-hastaneye-kaldirildi-320041006.jpg

Kayyum Tekin, benzer bir durumu 12 yıl önce yaşamış olmasına rağmen, milletvekillerine dahi biber gazı sıkılmasına tek kelime etmedi.

Kayyum Gürsel Tekin: Bütün genel başkanlarımı özledimKayyum Gürsel Tekin: Bütün genel başkanlarımı özledim

g0vni-exuaamt9c.jpg

8 Eylül’de Tekin, biber gazıyla müdahale sürerken bina içinde oturup merhum Başbakan Ecevit ile ilgili bir kitap okumaya başladı ve “Bütün genel başkanlarımı özledim” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

