Kayyum Gürsel Tekin: Bütün genel başkanlarımı özledim

Kayyum Gürsel Tekin, polisin biber gazı eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi. Polis, tek tek bütün katlara müdahale etti.

Kayyum Tekin de arkalarından ilerledi. Kayyum Tekin, il binasında polisin müdahalesi de devam ederken bir odaya oturdu.

Bu sırada kayyum Tekin, masadaki bir kitabı incelemeye başladı. Merhum Başbakan Ecevit'in resmi bulunan kitabı inceleyen Tekin'e bir gazeteci, "Onu özlediniz mi?" dedi.

Tekin de gülerek, " Bütün genel başkanlarımı özledim" ifadelerini kullandı.