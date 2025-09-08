Kayyum Gürsel Tekin: Bütün genel başkanlarımı özledim

Yayınlanma:
Kayyum Gürsel Tekin, polis eşliğinde girdiği CHP İstanbul İl binasında otururken elinde merhum Ecevit'in kitabını tutarken "Bütün genel başkanlarımı özledim" dedi.

Kayyum Gürsel Tekin, polisin biber gazı eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi. Polis, tek tek bütün katlara müdahale etti.

Kayyum Tekin de arkalarından ilerledi. Kayyum Tekin, il binasında polisin müdahalesi de devam ederken bir odaya oturdu.

Bu sırada kayyum Tekin, masadaki bir kitabı incelemeye başladı. Merhum Başbakan Ecevit'in resmi bulunan kitabı inceleyen Tekin'e bir gazeteci, "Onu özlediniz mi?" dedi.

Tekin de gülerek, " Bütün genel başkanlarımı özledim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Siyaset
Yüzlerce polis CHP il binasında! Gürsel Tekin alt katta: Başkanlık makamındaki son görüntü paylaşıldı
Yüzlerce polis CHP il binasında! Gürsel Tekin alt katta: Başkanlık makamındaki son görüntü paylaşıldı
Enes Hocaoğulları hakkında tahliye kararı
Enes Hocaoğulları hakkında tahliye kararı
Son Dakika | Gazeteciler CHP İstanbul İl binasından çıkarıldı
Gazeteciler CHP İstanbul İl binasından çıkarıldı