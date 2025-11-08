Müftülüğün 10 Kasım kararı 'profesörü' rahatsız etti!

Müftülüğün 10 Kasım kararı 'profesörü' rahatsız etti!
Yayınlanma:
Kocaeli Müftülüğü, Atatürk’ün 87’nci ölüm yıl dönümünde 10 Kasım’da tüm camilerde mevlit okunacağını duyurdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Uysal, Müftülüğün bu kararını hedef alarak “Atatürk İslam’ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken…” açıklamasında bulundu. Uysal, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal’ın, Kocaeli Müftülüğü’nün 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutma kararını hedef alan açıklamalarda bulundu.

Kocaeli Müftülüğünden dikkat çeken '10 Kasım' kararıKocaeli Müftülüğünden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

uysal.jpg

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ali Erbaş'ın geleneğini sürdürüyor! 10 Kasım öncesi hutbede Atatürk yine yok!Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ali Erbaş'ın geleneğini sürdürüyor! 10 Kasım öncesi hutbede Atatürk yine yok!

ÖNCE PAYLAŞTI SONDA SİLDİ

Prof. Dr. Ahmet Uysal, paylaşımında “Atatürk İslam’ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?” dedi. Uysal'ın paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Skandal açıklamalarıyla büyük tepki çekerken Uysal, kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Siyaset
Ekonomi tıkırında!
Ekonomi tıkırında!
Ahmet Hakan dayanamadı isyan etti! O bile Anayasa'yı hatırlattı
Ahmet Hakan dayanamadı isyan etti! O bile Anayasa'yı hatırlattı