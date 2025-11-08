Müftülüğün 10 Kasım kararı 'profesörü' rahatsız etti!

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal’ın, Kocaeli Müftülüğü’nün 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutma kararını hedef alan açıklamalarda bulundu.

ÖNCE PAYLAŞTI SONDA SİLDİ

Prof. Dr. Ahmet Uysal, paylaşımında “Atatürk İslam’ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?” dedi. Uysal'ın paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Skandal açıklamalarıyla büyük tepki çekerken Uysal, kısa süre sonra paylaşımını sildi.