MHP'li başkan İl Sağlık Müdürünü topa tuttu

MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep'in sağlık alanında sorunlar yaşadığını ve bu sorunların 'en büyüğü' olarak ise mevcut İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin'i gösterdi.

"GAZİANTEP'İN EN BÜYÜK SORUNU MEVCUT İL SAĞLIK MÜDÜRÜ’DÜR"

Mustafa Bozgeyik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'in sağlıktaki en büyük sorunu mevcut İl Sağlık Müdürü’dür. Cumhuriyet tarihinde en büyük ve en kapsamlı yatırımların yapıldığı günümüzde, Cumhur İttifakımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, memleketimize hizmet etmek adına var gücüyle çalışmaktadır. Gaziantep de bu yatırımlardan önemli ölçüde nasibini almaktadır. Ancak son dönemde, Gaziantep'te sağlık alanındaki sorunlar ne yazık ki çözülememiş, aksine her geçen gün daha da derinleşmiştir" dedi.

"GAZİANTEP LİYAKATLİ VE SORUMLU BİR YÖNETİMİ HAK ETMEKTEDİR"

Bozgeyik, şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 salgını döneminde, sağlık yöneticileri ve başhekimler olağanüstü bir gayret göstermiş; 1.875 yataklı Şehir Hastanesi henüz açılmamış olmasına rağmen, tedavi ve yoğun bakım hizmetleri eksiksiz sunulmuştur. Sağlık camiamız, büyük özveriyle Gaziantep halkına örnek bir hizmet anlayışı sergilemiştir.

Bugün ise tablo farklıdır. İl Sağlık Müdürü'nün yönetsel zaafiyetleri ve etkisiz idaresi nedeniyle Gaziantep'te sağlık sistemi darboğaza girmiş, kurumlar arası iletişim kopmuş, çalışan motivasyonu azalmış ve vatandaşlar temel sağlık hizmetlerine erişimde zorlanır hale gelmiştir. Bu durum, sağlık gibi hayati bir alanda kabul edilemez bir tablo ortaya koymaktadır. Gazişehrimizde sağlık alanında liyakatten uzak, plansız ve ilgisiz bir yönetim anlayışı hakim hale gelmiştir. Bu anlayış, hem sağlık çalışanlarını hem de halkımızı mağdur etmektedir.

Görev süresi sona erecek İl Sağlık Müdürü'ne çağrımızdır: Gaziantep artık sizi istememektedir. Şehrin daha fazla zarar görmemesi için görevinizi bir an önce bırakmanız en doğru adım olacaktır. Gaziantep, sağlıkta liyakatli ve sorumlu bir yönetimi hak etmektedir.

Gaziantep hepimizindir, aziz hemşehrilerimiz kırmızı çizgimizdir. Gaziantep, sağlık alanında da halkın sorunlarına duyarlı, emeğe değer veren ve hizmeti halka yakınlaştıran bir yönetim anlayışıyla yeniden buluşmalıdır."