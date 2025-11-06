MHP'li Başkan Latif Doğan'a deste deste para saçtı: 'Para attıkça uzun hava daha da uzuyor'

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın sosyal medyada paylaşılan bir videosu tepki çekti.

Nerede çekildiği belirlenemeyen görüntülerde, Doğan'ın şarkıcı Latif Doğan'ın şarkı söylediği anlarda masaya desteyle parayla yağdırdığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Çok sayıda sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Türkiye'deki ekonomik krizden dolayı milyonlarca vatandaşın evine ekmek götürmekte süreçte, siyasetçi kimliğiyle bilinen birisinin "para şovu" yapması, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi.

Bazı kullanıcılar, "Bu paraların kaynağı nereden geliyor?" diye sorarken, bazı kullanıcılar ise "Vergilerimiz kimlere meze oluyor" eleştirisinde bulundu.

Bir kullanıcı ise "Para attıkça uzun hava daha da uzuyor. Tam kapital sistem" yorumunda bulundu.

Görüntülerle ilgili MHP cephesinden henüz bir açıklama gelmiş değil.