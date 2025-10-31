Polise saldırdığı iddia edilmişti: MHP'li başkan hakkında karar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bugün hakkında ciddi iddialar ortaya atılan Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak ile ilgili harekete geçti.

MHP'li başkan festivalde adam dövdürttü iddiası! "Öldürün bunu" dedi mi?

Gazete Pencere'de yer alan habere göre; MHP Genel Merkezi, polise saldırdığı iddia edilen MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı.

ALKOL ALIP ÇEVREDEKİLERİ RAHATSIZ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddialara göre, Cemil Kolak ve arkadaşlarının iş yeri önünde alkol aldığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

"POLİSE YUMRUK ATARAK ÇENESİNİ KIRDI" İDDİASI

İddialara göre, olay yerine giden polis ekibi ile Cemil Kolak arasında mukavemet yaşandı.

Kolak'ın polise attığı yumruk neticesinde, polis memurunun çenesinin kırıldığı ve dikiş atıldığı öne sürüldü.