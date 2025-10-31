Polise saldırdığı iddia edilmişti: MHP'li başkan hakkında karar

Polise saldırdığı iddia edilmişti: MHP'li başkan hakkında karar
Yayınlanma:
Polise saldırarak çenesini kırdığı iddia edilen MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bugün hakkında ciddi iddialar ortaya atılan Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak ile ilgili harekete geçti.

MHP'li başkan festivalde adam dövdürttü iddiası! "Öldürün bunu" dedi mi?MHP'li başkan festivalde adam dövdürttü iddiası! "Öldürün bunu" dedi mi?

Gazete Pencere'de yer alan habere göre; MHP Genel Merkezi, polise saldırdığı iddia edilen MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı.

ALKOL ALIP ÇEVREDEKİLERİ RAHATSIZ ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddialara göre, Cemil Kolak ve arkadaşlarının iş yeri önünde alkol aldığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

"POLİSE YUMRUK ATARAK ÇENESİNİ KIRDI" İDDİASI

İddialara göre, olay yerine giden polis ekibi ile Cemil Kolak arasında mukavemet yaşandı.

Kolak'ın polise attığı yumruk neticesinde, polis memurunun çenesinin kırıldığı ve dikiş atıldığı öne sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Siyaset
Hüseyin Gün cezaevinden 'kaybedildi' iddiası: Üç gündür kayıp olan Gün'ün nerede olduğunu Başsavcılık açıkladı
Hüseyin Gün cezaevinden 'kaybedildi' iddiası: Üç gündür kayıp olan Gün'ün nerede olduğunu Başsavcılık açıkladı
Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü
Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü