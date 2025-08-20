MHP'li başkan festivalde adam dövdürttü iddiası! "Öldürün bunu" dedi mi?

Yayınlanma:
Elazığ Keban’daki Su ve Balık Festivali’nde Enes Polat, MHP’li Belediye Başkanı Yücel Doğan’ın akrabaları ve korumalarının saldırısına uğradığı söylendi. Polat, ölümle tehdit edildiğini, saldırı sırasında Doğan’ın “Öldürün bunu” dediğini iddia etti. Polat, suç duyurusunda bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen 5. Su ve Balık Festivali'nin son gününde Enes Polat isimli vatandaş şiddete uğradı.

Enes Polat'ı hastanelik eden şiddetin faillerinin MHP'li Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan'ın akrabaları ve belediye korumaları olduğu öne sürüldü.

Polat, uzun süredir ölümle tehdit edildiğini belirterek Doğan ve beraberindekiler hakkında şikâyetçi oldu.

"ÖLDÜRÜN BUNU" DEDİ İDDİASI

Sözcü'den Evren Demirtaş'ın haberine göre; MHP'li Doğan, Polat şiddet görürken 'Öldürün bunu' dediği iddia edildi.

Günışığı Gazetesi'nin haberine göre de; alanda bulunan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Polat'a yönelik şiddeti güçlükle engellerken alandaki güvenlik kamera kayıtları da bulunamadı.

TEK GÖZALTI YOK

Olayla ilgili tek bir kişi gözaltına alınmadı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Enes Polat, taburcu edilse de aldığı darbeler nedeniyle yürüyemediği ve yemek yemekte güçlük çektiği öğrenildi.

Polat'ın Elazığ Haber Kent'e konuşan avukatı şunları söyledi:

"Müvekkilimin hayati tehlikesi vardı. Olay yerinde güvenlik kameraları var. Tüm delillerle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

