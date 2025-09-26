Melih Gökçek'in usulsüzlüklerini tek tek sıralamıştı: Mansur Yavaş'tan 54 dosya için yeni başvuru!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve bürokratlarına ilişkin 54 dosya için “Kanun yararına bozma” talebinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'konser' operasyonlarının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, basın açıklaması yapmış ve operasyona ilişkin iddialara tek tek yanıt vermişti. Yavaş, eski ABB Başkanı Melik Gökçek döneminde yapılan usulsüz uygulamaları da tek tek sıraladı ve etkin bir yargıma yapılmadığını belirtti.

Mansur Yavaş, son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve bürokratlarına ilişkin 54 dosya için “Kanun yararına bozma” talebinde bulundu.

"ADİL YARGILAMA SAĞLANSIN"

Avukat Büşra Çaycı Erbil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “54 dosyamız için eşit objektif ve adil bir yargılamanın sağlanması için kanun yararına bozma başvuru dilekçelerimizi Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

