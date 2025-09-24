Son dakika! ABB'ye operasyon sonrası Mansur Yavaş'tan canlı yayında flaş açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik konser operasyonu ve iddialara ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda açıklamalarda bulunuyor...

Konser iddialarına ilişkin daha önce birçok kez açıklamalarda bulunan Yavaş, "Teftiş kuruluna başvurduk. Geçmişe yönelik bütün konserleri tek tek incelettik. Bizim yaptığımız teftişte kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişleri de incelemelerde bulundu. Bilirkişi oluşturdular. Bu bilirkişilerin uzmanlık alanlarının bu konuyla ilgisi olmadığını tespit ettim. Medya bilirkişisi, Elmadağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürü vekili, Ankara Defterdarlığı Muhasebe uzmanı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli. Bunlardan bir bilirkişi oluşturmuşlar. Bilirkişinin Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu işi yapan uzman kişilerden oluşması gerekirdi" dedi. Bu bilirkişiler tarafından hazırlanan raporun müfettişlerce Savcılığa gönderildiğini belirtti.

Savcılığın yeni bir bilirkişi tespit ettiğini belirten Yavaş, bilirkişi heyetinin de eski rapor üzerinden kamu zararı açıkladığını belirten Yavaş, "Dilekçeler verildi savcılığa... Bu işlerle uğraşmamış kişilerin bilirkişilik yapması mümkün değil. Bu nedenle Kültür Bakanlığının yaptığı Kültür Yolu Festivallerini sorabilirsiniz. Aynı alanda 1 buçuk ay önce Tarkan konseri yapıldı. Firmadan buradaki sahne kurulumu nedir kaç paraya yapıldı sorabilirsiniz. Bu işi yapan 100 tane firma var... Jennifer Lopez konseri yapıldı. Bunları yazı yazarak sorulsaydı. Bugün biz bunları konuşmuyor olacaktık" diye konuştu. Söz konusu etkinliğin Cumhuriyet Bayramı için yapılmış Türkiye'nin en büyük sahnesi olduğunu belirtti. Bu çalışmalarda 126 kişinin çalıştığını açıkladı.

"Biz adalet istiyoruz" diyen Yavaş, "Sabaha karşı evlerinden apar topar alınmışlar. İfadeye çağırdınız da gelmediler mi? Belediye başkanlarımıza da aynı muamele yapıldı. İnsanları ifadeye çağıracaksınız. Delilleri ortaya koyacaksınız. Varsa cezası çekecek" dedi.

"GÖKÇEK VE AİLESİ HAPSE GİRMEDEN ADALETTEN BAHSEDİLEMEZ"

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in paylaşımını hatırlatan Yavaş, "Türkiye'nin en büyük hırsızı kimdir diye sorsanız 'Ben çıkarım' diyebilecek bir şahıs var. Bir tivit atıyor. Tepki gelince de 'ben onu kast etmedim' falan diyor. Bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan, hapse girmeden asla adaletten bahsedilemez" diye konuştu.

"Çalmayacağız, çaldırmayacağız" diyen Yavaş, "Ne yiyeceğim ne yedireceğim. Hayatım boyunca çocuklarıma haram lokma yedirmedim. Ama hayatları boyunca çocuklarına helal lokma yedirmemiş kişilerin laflarını da kusura bakmayın boğazlarına tıkmak zorundayım" açıklamasında bulundu.

"Bunların bir kısmının derdi bizim Cumhuriyet'in temel değerleriyle" diyen Yavaş, "Milli günlerimizi kuvvetli bir şekilde kutlamak istiyoruz. Kutladığımız alanlarda Mustafa Kemal Atatürk bizzat gezerek gençlik parkının yapılışını nezaret etmiş, Atatürk Orman Çiftliği gibi bir yeri bataklıktan çıkarıp bir tarım merkezi haline getirmiş" dedi.

Hakkında 109 tane şikayet yapıldığını be bunların hepsinin tahkik edildiğini ve 100'ü aşkını da bir suç bulunamadığı gerekçesiyle kapatıldığını belirtti. Yavaş, Melih Gökçek dönemindeki usulsüzlük dosyalarını hatırlattı.

YAVAŞ'TAN BİLİRKİŞİ TEPKİSİ: ONLARI AKLAYANLA PERSONELLERİMİZİ SUÇLAYAN AYNI KİŞİ

Yavaş, Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduklarını Ankara'da 4 bini aşkın bilirkişi olmasına karşın bütün şikayetlerin aynı bilirkişilere gittiğini söyledi. İşin garip tarafı ise En son kamu zararı çıkaran bilirkişi de bunlardan biri. Onları aklamak için rapor düzenleyenle bizim personelimizi suçlamak için rapor hazırlayan aynı kişi" dedi. Yavaş, Gökçek dönemi hafriyat dosyası usulsüzlüklerini de sıraladı.

AnkaPark'taki usulsüzlükler için de soruşturma izni istendiğini ancak Süleyman Soylu'nun soruşturma izni vermediğini belirten Yavaş, "Bunun üzerine biz Danıştay 1. Dairesine itiraz ettik. Danıştay dedi ki bu iddiaların tek tek incelenmesi lazım. Kaçı Gökçek'i ilgilendiriyor. 'Kaçında ihaleye fesat var' diyerek bir önceki mahkemeye gönderdiğini belirtti. Bir önceki mahkeme bunları yapmadı ve 52 dosyanın 2 tanesini inceleyerek takipsizlik kararını öylece verdi" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgili kamu zararı iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah mevcut ve eski belediye yetkilileri dâhil 13 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiye "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildiği ifade ediliyor.