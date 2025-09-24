Mansur Yavaş canlı yayında açıklamıştı: Melih Gökçek'in 'gong' çalması için 41 milyon ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik konser operasyonu ve iddialara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yavaş, burada yaptığı konuşmada, söz konusu iddialara ilişkin yargı sürecini hatırlatarak bilirkişideki tartışmalı durumları kamuoyuna açıkladı.

Eski ABB Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığı dönemindeki usulsüz uygulamaları da tek tek kamuoyuna duyuran Yavaş, şikayetlere karşın Gökçek hakkında yaptırım uygulanmadığını belirtti.

Yavaş'ın kamuoyuna duyurduğu konular arasında Gökçek'in başkanlığı döneminde bir açılışa katılan ve 'gong' çaldığı bir mankene 41 milyon TL ödendiği iddiasıydı.

41 MİLYON TL'LİK 'GONG'UN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mansur Yavaş’ın açıkladığı, 2012’de sadece gong çaldığı için Melih Gökçek’in 41 milyon TL ödediği Hollandalı manken görüntüleri ortaya çıktı. Gökçek döneminde 41 milyon TL ödenen mankenin Doutzen Kroes olduğu ifade edildi.