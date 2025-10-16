Melih Gökçek'in gongcusu sahnelere geri döndü!

Melih Gökçek'in gongcusu sahnelere geri döndü!
Melih Gökçek'in yalnızca bir gong çalması için 41 milyon lira verdiği model Doutzen Kroes, yıllar sonra Victoria’s Secret defilesinde boy gösterdi.

2012'de AKP'li Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Shoppingfest düzenledi.

ABB bütçesinden festivale 41,5 milyon lira aktarıldı. Festival bir gong açılışıyla başladı. Bu gong sesinin fiyatının 911 bin dolar olduğu ortaya çıktı.

Melih Gökçek'in gong çalması için 42 milyon lira verdiği manken bakın parayı nerede ezmişMelih Gökçek'in gong çalması için 42 milyon lira verdiği manken bakın parayı nerede ezmiş

TEK BİR GONG İÇİN 624 BİN DOLAR VERDİLER

Gökçek yönetiminin, festivalin açılışı için Victoria’s Secret mankeni Doutzen Kroesa gonga vurması için 624 bin dolar ödediği ortaya çıktı. Gong ve Kroes’un toplam maliyeti 911 bin dolar oldu.

2013’te benzer bir şey yapılarak Amerikalı model Emily DiDonato’ya 700 bin lira ödendi.

Günlerdir Kroes’un tek bir gongla aldığı para konuşulurken Victoria’s Secret da beklenen defilesini düzenledi.

Belgeler Gökçek Ailesini Yalanladı: Çok konuşulan festivali belediye finanse etmişBelgeler Gökçek Ailesini Yalanladı: Çok konuşulan festivali belediye finanse etmiş

Adriana Lima’nın hamileliğinin ardından sahnelere geri dönmesi büyük sükse yaratırken, Türkiye’nin konuştuğu Kroes da sahnede yerini aldı.

Kroes bu sefer gong çalmasa da, altın işlemeli kıyafetiyle podyumda basılmadık yer bırakmadı. Kroes, yıllar sonra Victoria’s Secret sahnelerine dönmüş oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

