Melih Gökçek'in gong çalması için 42 milyon lira verdiği manken bakın parayı nerede ezmiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, 2012 yılında sadece gong çalması için manken Doutzen Kroes’a 41 milyon lira ödediği ortaya çıktı.

Kroes’un sadece bir gong çalarak bu parayı alması tartışmalara neden olurken, mankenin bu parayı nasıl harcadığı da gün yüzüne çıktı.

İBİZA SAHİLLERİNDE PARTİLEMİŞ

Nefes’ten Mahmut Aydın ve Tarık Işık’ın haberine göre; Kroes, Ankaralıların cebinden çıkan o parayla 2013 yılında parti üzerine parti yaptı.

Parayı aldıktan sonra dünyaca ünlü gece kulüplerine giden Kroes’un, İspanya’daki Ibiza sahillerinde lüks bir tatil yaptığı öğrenildi.

2012’de yaşanan bu skandalı geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamıştı. Yavaş, Gökçek hakkındaki yolsuzluk iddialarına rağmen yargının hâlâ harekete geçmediğini ifade etmişti.