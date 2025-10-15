Belgeler Gökçek Ailesini Yalanladı: Çok konuşulan festivali belediye finanse etmiş

Halktv.com.tr Özel Haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye düzenlenen konser operasyonu sonrası düzenlediği basın toplantısında Melih Gökçek zamanında yapılan astronomik harcama ve yolsuzlukların detaylarını paylaşmıştı.

Yavaş “Bir konsere 40 milyon verilir mi?’ deniyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün” demişti.

Melih Gökçek ve Osman Gökçek bu iddialara “Ne festivale ne de gong çalan mankene ABB kasasından tek kuruş ödenmedi" demişti. O savunma belgeleriyle çürütüldü. Halktv.com.tr'nin ulaştığı belgelere göre söz konusu harcamanın yapıldığı festival olan Shoppingfest, doğrudan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildi.

ABB’DEN ATO’YA AKTARILAN MİLYONLAR

2012’de ABB, Shoppingfest için Ankara Ticaret Odası’na (ATO) 21,5 milyon TL aktardı. Bu tutar, ABB hesap dökümlerinde satır satır görünüyor: 10 milyon TL, 5 milyon TL ve 6,5 milyon TL’lik üç ayrı ödeme ile toplamda 21,5 milyon TL ATO’ya geçti.

2013 yılı için ise ABB Meclisi, 14 Aralık 2012 tarihli karar ile “Shoppingfest için en az 20 milyon TL aktarılması”na onay verdi. Bu kararın ardından 2013 yılında ATO’ya 20 milyon TL aktarıldı. Böylece sadece iki yılda ABB bütçesinden festivale toplam 41,5 milyon TL aktarılmış oldu.

GONG ÇALAN MANKENE ÖDENEN ÜCRET

ABB’den aktarılan bu kaynakların festival açılışında da kullanıldığı belgelerle sabit.

• 2012’de festival, Victoria’s Secret mankeni Doutzen Kroes’un gong vuruşuyla başladı. Kroes’e 634 bin dolar ödeme yapıldı. Açılış gongu ve manken maliyeti toplamda 911 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

• 2013’te festivalin açılışını Amerikalı model Emily DiDonato yaptı. Basına yansıyan bilgilere göre DiDonato’ya o günün parasıyla 700 bin TL ödendi.

GÖSTERİLERE MİLYONLAR HARCANDI

Festival bütçesi yalnızca açılışla sınırlı kalmadı. 2012’de ABB ve ATO kaynaklarından; Dinozor Parkı için 451 bin dolar, ateş gösterilerine 310 bin dolar, canlı heykellere 205 bin dolar, davul gösterilerine 137 bin dolar, illüzyonist şovlara 112 bin dolar harcandığı belgelerde yer aldı.

HEDEFLER TUTMADI

Festivalin hedefi cirolarda yüzde 35 artış sağlamak ve 1 milyon turisti Ankara’ya çekmekti. Ancak Ankara Ticaret Odası’nın değerlendirmelerine göre bu hedeflerin hiçbiri tutmadı; alışveriş artışı beklentinin altında kaldı, turizmde hedeflenen sıçrama gerçekleşmedi. En büyük kazancı küçük esnaf değil, AVM’ler elde etti.

BELGELERLE ÇÜRÜYEN İDDİA

Ortaya çıkan belgeler, ABB’nin 2012 ve 2013’te Shoppingfest için toplamda 41,5 milyon TL kamu kaynağı aktardığını, bu paraların festival açılışında gong çalan mankenin ücreti de dahil olmak üzere şov ve etkinliklerde kullanıldığını gösteriyor.

Böylece Melih Gökçek ve Osman Gökçek’in, “Ne festivale ne de gong çalan mankene ABB kasasından tek kuruş çıkmadı” iddiası, resmî belgelerle çürütüldü. Shoppingfest, doğrudan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildi.