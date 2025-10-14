Mansur Yavaş'ın üç kademeli savunma hattı ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında konser harcamalarına ilişkin “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” iddiaları ile soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı’na talep yazısı gönderdi.

Konu ile ilgili Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan Yavaş’a yakın kaynaklar, yürütülen sürecin “iftira ve algı kampanyası” olduğunu savundu. Ön inceleme talebinin kamuoyuna resmi yollardan değil, bazı medya organları üzerinden servis edildiği ifade edildi.

ABB hukukçuları, İçişleri Bakanlığı’ndan istenen soruşturma izninin hukuki zemine dayanmadığını da savunduğu öğrenildi.

Mansur Yavaş: Adaletin bir gün mutlaka yerini bulacağına yürekten inanıyorum

ÜÇ TEMEL İTİRAZ

ABB cephesine göre müfettiş raporları ve savcılık iddianamesinde Yavaş ve Uzunoğlu’nun sorumluluğuna dair herhangi bir delil yok:

Müfettişler ifadelerine dahi başvurmadı:

Mülkiye müfettişlerince yürütülen soruşturma sırasında, Yavaş ve Uzunoğlu’nun yazılı ve sözlü herhangi bir dahli tespit edilmemiş ve bu nedenle ifadelerine ya da bilgilerine dahi başvurulmamıştır.

Savcılık iddianamesinde “görevi kötüye kullanma”ya dair somut delil yer almadı:

Yine, savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen iddianamede de görevin kötüye kullanıldığı ya da görevin ihmal edildiği yönünde herhangi bir somut delil, bilgi ve belge ortaya konulmamış.

2021-2024 Sayıştay ve Mülkiye müfettişi raporlarında da mevzuata aykırılık tespit edilmedi:

2021-2024 tarihleri arasında düzenlenen ve soruşturma konusu yapılan etkinlikler ile ilgili olarak gerek 2021-2022 ve 2023 Sayıştay raporlarında ve gerekse 2021-2024 yıllarını kapsayan Mülkiye Müfettişleri Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporu’nda, incelenmesine rağmen mevzuata aykırılık ya da kamu zararına ilişkin bir bulgu yer almadı.

ABB hukukçılarına göre Yavaş ve Uzunoğlu’nun konser harcamalarında doğrudan sorumluluğu yok. “Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürü hukuken harcama yetkilisi değil” diyen ABB cephesi, önceki başkanlar hakkında benzer durumlarda soruşturma izni verilmediğini örnek kararlarla aktardı.

Danıştay, AKP'li Melih Gökçek'in yolsuzluk iddiasında imzası bulunmaması nedeniyle hakkında soruşturma açılmasına izin vermemişti.

Konser iddiaları süreci boyunca Yavaş’ın konunun haberlerde yer almasının ardından ABB Teftiş Kurulu’nu görevlendirdiği, kurum içi soruşturma sonucu da herhangi bir suç ve kamu zararı tespit edilmediği vurgulandı.

ÜÇ SAVUNMA HATTI

Aytunç Erkin, ABB hukukçularının 'savunma hattını' de şöyle aktardı:

- Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürü hukuken harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisi değil ve bu görevleri üstlenmeleri imkanı da bulunmamakta. - Adli ve idari yargıda, somut olarak dahli tespit edilmeyen harcama yetkili olmayan görevlilerin sorumlu tutulamayacakları yönünde içtihat oluşmuştur. Önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan şikayetlerde imzası olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni dahi istenilmeden işleme konulmama kararı verilmiştir. (Örnek; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/87942 Soruşturma No, 2021/72887 Karar No). - Benzer şekilde önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan şikayetlerde Belediye Başkanının imzasının olmadığı durumlarda doğrudan işleme konulmama kararı verilmiş ve yapılan itirazlar reddedilmiştir (Örnek; Danıştay 1. Dairesi 2022/427 E., 2022/594 K., Danıştay 1. Dairesi 2022/214 E., 2022/62 K. No)

"ANKARA'DA HAKİMLER VAR"

Yavaş’ın hukukçuları, Başsavcılığın kendileri lehine olan bilgi ve belgeleri dikkate almadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından lehe olan hiçbir hukuki düzenleme, bilgi ve belge değerlendirilmeden Mansur Yavaş ile Nevzat Uzunoğlu hakkında sadece ‘iddia konusu olayda denetim görevinin ihmali ‘denetim görevinin ihmali suçu’ oluşturabileceği, bu nedenle haklarında görevlerini yapmakta ihmal gösterip göstermediklerinin tespit edilmesi gerektiği’ gibi soyut ifadelerle ön inceleme yapılması talep edilmiştir. Ancak durum ortada: Yavaş, üst yönetici olarak görevini yerine getirmiştir ve yapılan soruşturmada hiçbir kusur ve dahli tespit edilmemiştir. Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu’nunsa görev tanımı hukuken açıktır ve bir daire başkanlığının iş ve işlemlerini amir olarak denetleme yetkisi bulunmamasına rağmen hangi gerekçe ile hangi görevini ihmal ettiği belirtilmemiştir.”



Yavaş’a yakın isimler, soruşturmayı şu sözlerle yorumladı: