Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün savcı karşısına çıkacak

AKP'nin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkındaki para transferi iddiaları nedeniyle bugün savcı karşısına çıkacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Gökçek’i saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesine çağırdı. Gökçek hakkında şu aşamada gözaltı kararı bulunmuyor.

Gökçek, 2017’de belediye başkanlığından ayrılmasının ardından ikinci kez şüpheli olarak ifade verecek. Gökçek'in ilk ifadesi, FETÖ soruşturmasında 2021’de alınmıştı.

SORUŞTURMA RESEN BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin ardından 29 Ağustos’ta resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Gökçek’in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddiaların “maddi gerçeğin ortaya çıkarılması” amacıyla araştırılacağını açıkladı.

ALMANYA'DAKİ ŞİRKET VE GAYRİMENKUL GÜNDEMDE

Gazeteci Murat Ağırel’in gündeme getirdiği iddialara göre Melih Gökçek’in gelini Hülya Gökçek adına Ağustos 2022’de Almanya’da HAMAG adlı şirket kuruldu. Şirketin sermayesi 30 bin avro olarak belirlendi. İlk yılında çalışanı ve cirosu bulunmayan şirkete, 2023’te 849 bin avroluk hissedar finansmanı sağlandığı öne sürüldü.

Şirketin 2024 bilançosunda yaklaşık 3 milyon 857 bin avroluk gayrimenkul varlığı yer aldığı belirtildi. Ahmet ve Hülya Gökçek’in şirket üzerinden Düsseldorf’ta 4,5 milyon avro karşılığında 18 daireli bir bina aldığı iddia edildi.

Ağırel ayrıca şirketin Velbert kentindeki 8,5 milyon avroluk ticari gayrimenkulü almak için sözleşme imzaladığını ileri sürdü. Satın alma işleminden vazgeçilmesi nedeniyle 570 bin avro ceza ödendiği belirtildi. Gökçek ailesinin Lüksemburg’da 180 milyon avro değerindeki bir alışveriş merkezini almak için de görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Ağırel, şirket bilançosundaki “Bank Türkei” kaydına dikkat çekerek yatırımlarda kullanılan paranın Türkiye’den gönderildiğini savundu. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

Melih Gökçek ise iddiaları reddetti. Oğlu Ahmet Gökçek’in evini ve otomobilini satarak elde ettiği parayı banka üzerinden yasal yollarla Almanya’ya gönderdiğini söyledi. Gayrimenkullerin kalan bölümünün kredi ve ipotek yoluyla finanse edildiğini belirten Gökçek, yatırımların Alman vatandaşlığı almak amacıyla yapıldığını savundu. Ancak Almanya’da gayrimenkul satın almak veya şirket kurmak doğrudan vatandaşlık ya da otomatik oturum hakkı sağlamıyor.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Büyükşehir Belediyesinin avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek, ailesi, bazı belediye bürokratları, iş insanları, Beyaz TV ve Osmanlıspor yöneticileri hakkında 7 Ağustos’ta suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Türkaslan, Gökçek ve yakınlarının mal varlıklarının araştırılması amacıyla daha önce de başvuru yapıldığını belirtti. Üç ayrı dosyanın, delillerin birlikte değerlendirilmesi amacıyla birleştirilmesini istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde Gökçek yönetimine ilişkin yaklaşık 100 suç duyurusu yapıldığı belirtiliyor. Bu dosyaların 66’sında takipsizlik kararı verildi. Gökçek’in bugün vereceği ifade ise yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla ilgili soruşturmayı kapsıyor.