Mehmet Ağar Ankara Emniyeti'ni ziyaret etti

Susurluk davası ve faili meçhul cinayetlere ilişkin tartışmalarla gündeme gelen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’i ziyaret etti. Yüksek, ziyareti sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yüksek, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir.

Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım.”

GÜVENLİK BÜROKRASİSİN İKİNCİ ZİYARET

Ağar’ın güvenlik bürokrasisine yönelik son dönemdeki ikinci dikkat çekici ziyareti oldu. Ağar, Şubat 2026’da İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi’yi de makamında ziyaret etmişti. Halktv.com.tr'ye konuşan; Ağar, görüşmenin “usul gereği” yapıldığını söylemişti. Görev değişikliklerinin ardından bakanları ve emniyet müdürlerini ziyaret ettiğini belirten Ağar, “Gelen giden her bakana uğranır, usuldendir” demişti.

Ağar, Kasım 2025’te Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Solmaz’ın avukat oğlu Ali Faruk Solmaz ve Yargıtay Üyesi Ömür Topaç ile düzenlenen yemekli toplantıda görüntülendi.

FAİLİ MEÇHULLER DOSYASI KAPANDI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ekim 2024’te Mehmet Ağar ve eski özel harekât polislerinin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat ve düşme kararlarını onadı. Bazı cinayetlere ilişkin suçlamalar zamanaşımı nedeniyle düşerken bazı sanıklar yönünden verilen beraat kararları kesinleşti.