Meclis'te soğuk duş! Erdoğan Hatimoğulları'nı neden görmezden geldi?

TBMM'nin yeni yasama yılı başladı. CHP, peş peşe gelen operasyonlar nedeniyle açılışa katılmadıklarını açıkladı. TİP ve EMEP de benzer bir karar aldı.

Açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, konuşmasında yeni Anayasa, İmralı süreci ve meşruiyet tartışmalarını gündeme getirdi.

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Erdoğan da yeni Anayasa vurgusu yaptı ve meşruiyet tartışmalarına ilişkin sessizliğini bozdu.

Konuşmasının ardından Erdoğan, milletvekili sıralarına ilerledi.

İLK MHP YERİNE DEM'İN YANINA GİTTİ

Erdoğan, ilk olarak ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gitmek yerine DEM Parti sırasına yöneldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve partililer Pervin Buldan, Mithat Sancar, Gülistan Koçyiğit’in ellerini sıktı. Ardından MHP ve İYİ Parti sıralarına geçerek tokalaştı.

HATİMOĞULLARI'NI GÖRMEZDEN Mİ GELDİ?

Erdoğan, DEM Parti sıralarında tokalaştığı sırada, Bakırhan’ın hemen yanındaki DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın elini sıkmadı.

Gazeteci Alican Uludağ, X hesabından Erdoğan’ın TBMM’de MHP ve DEM Partililerle sohbet ettiğini aktardı.

Uludağ, bu sohbette Hatimoğulları’nın yer almadığına dikkat çekti. Uludağ şu ifadeleri kullandı: