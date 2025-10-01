Meclis'te soğuk duş! Erdoğan Hatimoğulları'nı neden görmezden geldi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında konuşmasını bitirdikten sonra DEM Partililerin elini sıktı. Erdoğan, Tülay Hatimoğulları'nın elini sıkmadı. Erdoğan'ın konuşmasından sonraki sohbetine Hatimoğulları katılmadı.

TBMM'nin yeni yasama yılı başladı. CHP, peş peşe gelen operasyonlar nedeniyle açılışa katılmadıklarını açıkladı. TİP ve EMEP de benzer bir karar aldı.

Açılışı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, konuşmasında yeni Anayasa, İmralı süreci ve meşruiyet tartışmalarını gündeme getirdi.

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Erdoğan da yeni Anayasa vurgusu yaptı ve meşruiyet tartışmalarına ilişkin sessizliğini bozdu.

Konuşmasının ardından Erdoğan, milletvekili sıralarına ilerledi.

İLK MHP YERİNE DEM'İN YANINA GİTTİ

Erdoğan, ilk olarak ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gitmek yerine DEM Parti sırasına yöneldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve partililer Pervin Buldan, Mithat Sancar, Gülistan Koçyiğit’in ellerini sıktı. Ardından MHP ve İYİ Parti sıralarına geçerek tokalaştı.

HATİMOĞULLARI'NI GÖRMEZDEN Mİ GELDİ?

Erdoğan, DEM Parti sıralarında tokalaştığı sırada, Bakırhan’ın hemen yanındaki DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın elini sıkmadı.

Gazeteci Alican Uludağ, X hesabından Erdoğan’ın TBMM’de MHP ve DEM Partililerle sohbet ettiğini aktardı.

Uludağ, bu sohbette Hatimoğulları’nın yer almadığına dikkat çekti. Uludağ şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmesinin ardından DEM Parti yöneticilerinin elini sıktı ama Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı görmezden geldi.

TBMM Başkanlık Divanı'nda Erdoğan, Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli'nin katıldığı sohbete de Tülay Hatimoğulları alınmadı. DEM Parti'den Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan ve Gülistan Koçyiğit katıldı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

