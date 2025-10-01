Meclis'te mini zirve! İYİ Parti ve DEM Parti detayı

Meclis'te mini zirve! İYİ Parti ve DEM Parti detayı
CHP, EMEP ve TİP milletvekillerinin katılmadığı TBMM'de yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen özel oturumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla mini bir zirve düzenlendi. Genel Kurul girişinden Başkanlık Divanı'nda yapılan zirvede İYİ Parti ve DEM Parti'den de önemli isimler yer aldı.

TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Genel Kurul'da özel bir oturum düzenlendi. Ana muhalefet partisi CHP' 'meşruiyet' tartışmalarına dikkat çekerek Erdoğan'ın katılacağı törende bulunmamayı tercih etti.

CHP'nin bu protestosuna EMEP ve TİP milletvekilleri de destek verdi.

MECLİS'TE 'MİNİ ZİRVE'

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açılış konuşmasının ardından muhalefet sıralarına yönelerek, oturuma katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları, Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile tokalaştı.

Erdoğan, daha sonra Numan Kurtulmuş ile Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'na geçti.

Genel Kurul'da oturumun tamamlanmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Şeref Holü'ndeki Genel Kurul girişinden Başkanlık Divanı toplantı salonuna geldi.

DEM PARTİ VE İYİ PARTİ DE TOPLANTIDA YER ALDI

Bahçeli salona girdikten bir süre sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de kapıdan giriş yaptı.

Yaklaşık 10 dakika sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yanında kurmaylarıyla gelerek toplantıya katıldı.

Dervişoğlu'nun ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da içeri girdi.

whatsapp-image-2025-10-01-at-5-10-24-pm.jpeg

Erdoğan'dan 'tokalaşma' özrü: Başkanlık Divanı'nda dikkat çeken fotoğrafErdoğan'dan 'tokalaşma' özrü: Başkanlık Divanı'nda dikkat çeken fotoğraf

Son Dakika | Meclis Ana Muhalefetsiz başladıSon Dakika | Meclis Ana Muhalefetsiz başladı

ERDOĞAN İLE DERVİŞOĞLU ARASINDA AYAKÜSTÜ SOHBET

Yaklaşık yarım saat sonra mini zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri Şeref Holü'ndeki Genel Kurul kapısından tek tek tokalaşarak uğurladı. Erdoğan, uğurlama sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile ayaküstü de sohbet etti.

ERDOĞAN SORULARI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bahçeli ile oradan ayrılırken gazetecilerin "İYİ Parti ile de ilk kez bir araya geldiniz, CHP yoktu ama hepsiyle bir araya geldiniz. Bir değerlendirmeniz olur mu", "Görüşme nasıl geçti" soruları üzerine "Samimi bir havada görüşmemizi yaptık, sağ olsun liderlerle beraber... Keşke siz de beraber olsaydınız" dedi.

Kaynak:ANKA

