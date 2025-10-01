Elini sıkmamıştı: Erdoğan'dan Hatimoğulları'na 'tokalaşma' özrü

TBMM'nin yeni yasama yılı 2 buçuk ayın ardından bugün başladı. CHP, belediyelere yönelik peş peşe gerçekleşen operasyonlar nedeniyle açılışa katılmadı. TİP ve EMEP de benzer bir karar aldı.

TBMM'de mesai yarın başlıyor!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Erdoğan, ilk olarak ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gitmek yerine DEM Parti sıralarına yöneldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve partililer Pervin Buldan, Mithat Sancar, Gülistan Koçyiğit’in ellerini sıka Erdoğan, ardından MHP ve İYİ Parti sıralarına geçerek tokalaştı.

HATİMOĞULLARI İLE TEMELLİ'Yİ ES GEÇTİ

Erdoğan, DEM Parti sıralarında tokalaştığı sırada, Bakırhan’ın hemen yanındaki DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın elini sıkmadı. Erdoğan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’nin de elini sıkmadı.

Erdoğan daha sonra DEM Parti Heyeti ile bir araya gelerek, ellerini sıkmadığı için Hatimoğulları’na ve Temelli’ye özürlerini iletti.

RESEPSİYONA DAVET ETTİ

Erdoğan, ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı Meclis açılışına özel düzenlenecek resepsiyona da davet etti.