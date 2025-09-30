TBMM'de mesai yarın başlıyor!

Yeni yasama yılı, yarın saat 14.00’te Genel Kurul’da özel oturumla açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapması beklenen açılış oturumuna CHP, belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto amacıyla katılmayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM açılışına katılmama kararına ilişkin, "Ayağa kalksak, geçen seneki gibi Cumhurbaşkanı gibi karşılaşak, öyle olmadığı belli. Otursak, dinlesek bize ne yaptığı belli. Bu sene yapılmayanı yapıyoruz. Cumhurbaşkanı geldiğinde ne ayakta ne oturarak onu karşılıyoruz. Çünkü bize karşı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Milli iradenin tecelligahı o çatının altında bize, geleceğin iktidar partisine ve bir sonraki Cumhurbaşkanına Amerika’dan Trump‘tan icazetli darbe yapanla aynı çatının altında olmayacağız. O, Meclis salonunda bulunduğu sırada orada olmayacağız. Eğer resepsiyona katılacaksa resepsiyona da katılmayacağız" açıklamasını yaptı.

Genel Kurul’da geçen yıl yapılan açılış töreninde, “normalleşme” kapsamında CHP Genel Başkanı Özel ve CHP’li bazı milletvekilleri “makama saygı” amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul Salonu’na geldiğinde ayağa kalkmış, bazı vekiller kalkmamış, bazıları da kuliste beklemişti.

CHP'liler geçen yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona da katılmamıştı.

GÖZLER "ENTEGRASYON" İLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda çalışmaları devam eden, PKK’nın kendini feshi ve sembolik silah bırakma sürecinin ardından “entegrasyon”, “umut hakkı”, “infaz yasası” gibi konular başta olmak üzere geçen yasama yılında görüşülemeyen ve bu döneme ertelenen, trafikten boşanma davalarına kadar birçok düzenlemeler için yoğun mesai harcanacak.

TBMM’de, geçen yıl 1 Ekim’deki yasama yılı açılış töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürpriz bir şekilde DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, bu yasama yılına kadar farklı bir boyuta evrildi.

Bu yasama yılında gözler terör örgütü PKK’nın 11 Temmuz’daki sembolik silah bırakma töreninden sonra kurulan ve çalışmalarına 5 Ağustos 2025 tarihinde başlayan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği yasal çerçeveye odaklandı.

En merak edilen konular terör örgütünden ayrılanların entegrasyonun nasıl olacağına yönelik “Eve Dönüş” yasası ile Bahçeli’nin dile getirdiği “umut hakkı” ve infazla ilgili olası yasal düzenlemeler.

11. YARGI PAKETİ HAZIRLANIYOR

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre, TBMM’ye bu dönemde “11. Yargı Paketi” sunulacak.

Bu pakette suça sürüklenen çocuklar verilecek cezanın yaşa göre artırılması, internet dolandırıcılığı, sanal bahis gibi konular ile trafikteki saldırılara ilişkin düzenlemeler yer alacak.