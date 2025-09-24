TBMM'de yemek ücretlerine zam: Milletvekilleri bu fiyatlarla nasıl yemek yiyecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'ndaki yemek fiyatları sık sık tartışma konusu oluyor. Meclis lokantasındaki yemek fiyatlarını gören yurttaşlar, tepkilerini sosyal medya üzerinden gösteriyor.

Yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edilen yurttaş, Milletvekillerine sunulan yemeklerin hem kalitesi hem de fiyatlarının ucuz olması karşısında öfkeli. Yurttaşlar, ekonomik dar boğaz nedeniyle ancak bayramdan bayrama et alabiliyor.

Meclis lokantasındaki yemeklere yüzde 50 ile 100 arasında zam yapıldı ancak buna rağmen etli yemekler 100 liraya ancak ulaşabildi.

İŞTE BAZI YEMEKLERİN FİYATLARI

TBMM'de ana binadaki Üyeler Lokantası'nda sulu yemeklere yüzde 55 zam uygulandı. Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseltildi. Çorba 23 lira, salata ve cacık 15'er lira, zeytinyağlı enginar 82 tl, etli yemekler 100 TL olarak belirlendi.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki kafeteryada ise karışık pizza 100 TL'den 200 TL'ye, patates kızartması 30 TL'den 50 TL'ye, kaşarlı tost 40 TL'den 80 TL'ye yükseldi.

Bahçe Restoran'da da döner 290 TL, tavuk 150 TL, pideler de 200-225 TL olarak belirlendi.