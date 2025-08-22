TBMM’de temizlik mesaisi başladı! Vekillerin kirletmediği (!) koltuklar da yıkanacak

TBMM Genel Kurulu’nun 21 Temmuz’da başlayan tatili 1 Ekim’e kadar sürecek. Tatil nedeniyle idari personelin büyük kısmı izin kullanıyor. Ziyaretçilerin azlığı sebebiyle Meclis binasında sakinlik hâkim.

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve silah bırakma süreciyle ilgili gelişmeler doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos’tan bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, Genel Kurul Salonu’ndan ayrı bir binada bulunan Tören Salonu’nda toplanıyor.

Tatil döneminde Meclis’te rutin bakım ve temizlik çalışmaları da başladı. Genel Kurul’un yanındaki basın toplantı salonunda tadilat yapılıyor. Salonun camları filmli camlarla değiştirilecek, boya-badana yapılacak, yerler cilalanacak, avizeler temizlenecek ve koltuklar yıkanacak. Basın koridorundaki halılar da yıkanıp cilalanacak.

HER YER YIKANACAK

Yaklaşık iki hafta sürecek tadilat nedeniyle basın açıklamaları Meclis binası dışında, Basın Kapısı adı verilen alanda yapılıyor. Buraya kürsü ve iki büyük şemsiye yerleştirildi.

Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim’e kadar, Genel Kurul salonu başta olmak üzere kulisler ve toplu kullanım alanlarında detaylı temizlik ve bakım çalışmaları devam edecek.