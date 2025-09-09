TBMM'ye karşı büyük skandal! Başkanvekilinin makam aracına polis izin vermedi

Gürsel Tekin'in kayyumluğu polis korumasında iki gündür devam ediyor. CHP Yargıtay'a bildirip İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşısa da kayyum Tekin bugün de Sarıyer'deki binaya geldi.

CHP Tarafından Genel Başkan Özgür Özel'in ofisi olarak belirlenen binayı polis ablukaya aldı. Kayyum Gürsel Tekin'in verdiği 30 kişilik listesi dışında da kimse alınmadı.

CHP milletvekileri içeri alınmamaları nedeniyle polis ile tartıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da TBMM'nin tahsis ettiği makam aracı ile polisin abluka altına aldığı binaya gelmek istedi.

Polis, TBMM'nin yetkilerini görmezden gelerek aracın geçişine izin vermedi.

Başarır, "Bu darbedir" deyince polis de, "Lütfen olayı demogojikleştirmeyin" dedi.

Başarır şunları ifade etti: