Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'yol' yanıtı: Yapay zekaya yönlendirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenen 'Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Ne kadar çok yol yaparsak o kadar sıkışır" söz üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

İSİM VERMEDEN HEDEF ALDI

Erdoğan, konuşmasında, "Yöneticisi olduğu belediyeyi arpalık olarak gören zihniyet, şehirlerimizin göz göre göre çürümesine, çökmesine, çoraklaşmasına seyirci kalıyor. 'Ne kadar çok yol yaparsak o kadar sıkışır' diyerek trafik sorununu çözeceğini zannedenlerin elinde metropollerimiz 6-7 yıldır kelimenin tam manasıyla fetret devri yaşıyor" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKAYA YÖNLENDİRDİ

Mansur Yavaş ise AKP'li Cumhurbaşkanı'na sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: