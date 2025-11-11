Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'yol' yanıtı: Yapay zekaya yönlendirdi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği 'yol' yanıtı dikkat çekti. Yavaş, "Ne kadar çok yol yaparsak o kadar sıkışır" sözü üzerinden kendisini hedef alan Erdoğan'a, yapay zekaya "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?" sorusunu sormasını istedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenen 'Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Ne kadar çok yol yaparsak o kadar sıkışır" söz üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

İSİM VERMEDEN HEDEF ALDI

Erdoğan, konuşmasında, "Yöneticisi olduğu belediyeyi arpalık olarak gören zihniyet, şehirlerimizin göz göre göre çürümesine, çökmesine, çoraklaşmasına seyirci kalıyor. 'Ne kadar çok yol yaparsak o kadar sıkışır' diyerek trafik sorununu çözeceğini zannedenlerin elinde metropollerimiz 6-7 yıldır kelimenin tam manasıyla fetret devri yaşıyor" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKAYA YÖNLENDİRDİ

Mansur Yavaş ise AKP'li Cumhurbaşkanı'na sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

ekran-goruntusu-2025-11-11-173441.png

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?" sorusunun yapay zekaya sorulması çağrısında bulunan Yavaş, "Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

