Mansur Yavaş'tan rekor fark! Erdoğan'a 20 puanlık soğuk duş

GÜNDEMAR Araştırma’nın Ekim 2025 tarihli “Türkiye Gündemi Araştırması”na göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı avantajlı konumda görünüyor. Yavaş, Erdoğan'a en büyük farkı atan kişi oldu.

İkili eşleşmelerde sonuçlar şöyle:

İMAMOĞLU-ERDOĞAN

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 57,97

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,03

Fark: +15,94 puan

YAVAŞ-ERDOĞAN

Mansur Yavaş: Yüzde 60,34

Recep Tayyip Erdoğan:Yüzde 39,66

Fark: Yüzde 20,68 puan

ÖZEL-ERDOĞAN

Özgür Özel: Yüzde 53,40

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,60

Fark: +6,80 puan

Bu sonuçlara göre, seçmenler olası adaylar arasında Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’a en yüksek destek oranını verdi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan karşısında güçlü bir fark yaratıyor.

CHP YİNE BİRİNCİ

Araştırma, 20–26 Ekim 2025 tarihleri arasında 2.250 kişiyle yapıldı. Kararsızlar, protesto oylar ve fikrim yok diyenler oransal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

CHP: Yüzde 35,25

AK Parti: Yüzde 29,09

DEM Parti: Yüzde 8,67

MHP: Yüzde 7,13

Zafer Partisi: Yüzde 5,16

İYİ Parti: Yüzde 4,70

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,46

Anahtar Parti: Yüzde 3,13

Diğer partiler: Yüzde 2,41

TİP: Yüzde 1,00

CHP, yaklaşık 6 puan farkla birinci parti konumunu korurken; AKP ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti, MHP ve Zafer Partisi ise barajın altında kalan partiler arasında dikkat çekiyor.

MİLLİYETÇİ BLOK'A DESTEK YÜZDE 30

Ankette ayrıca İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin oluşturabileceği olası bir “Milliyetçi Blok İttifakı” da sorgulandı.

Sonuçlara göre, bu ittifakı destekleyenlerin oranı yüzde 30 iken, desteklemeyenlerin oranı yüzde 51 olarak ölçüldü.