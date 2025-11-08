Gökçek'in dinozorunun faturasını Mansur Yavaş'a kesmeye çalışıyorlar: Bomba yanıt geldi

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Ankapark’ta kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla soruşturma izni talep ettiğini gündeme getirdi. Başsavcılığın, İçişleri Bakanlığı’na yaptığı talep dilekçesinde Yavaş’a “görevi kötüye kullanma” suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Haberde, Ankapark’ın Yavaş döneminde kapatıldığı, korumasız bırakıldığı ve parkta bulunan malzemelerin çalınarak kamu zararına yol açıldığı iddia edildi. Başsavcılığa sunulan dilekçede, “Çalınan malzemelerin değerinin 3 milyar TL’yi aştığı” iddia edilirken, belediyenin denetim yetkisini kullanmadığı öne sürüldü.

MANSUR YAVAŞ: PANİK HALİNDELER

Söz konusu iddialar üzerine Nefes yazarı Aytunç Erkin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Yavaş, hakkındaki iddiaları reddederek şunları söyledi:

“Böyle bir şey yok. Daha önce ‘oradaki malzemeler çürüdü, kayboldu’ diye şikayet edildi. Müfettiş geldi, nisan ayında araştırmasını yaptı ve gitti. O günden bu yana hiçbir gelişme olmadı, olması da mümkün değil. Bizim oraya girme yetkimiz zaten yoktu. Ancak bizim Melih Gökçek hakkında yaptığımız bir şikayet vardı. Danıştay’da 3’e 2 oyla, Gökçek hariç sorumluların yargılanmasına karar çıktı. Buna rağmen savcılık takipsizlik kararı verdi. Ben bunu basın toplantısında da anlattım.”

Yavaş, iddiaların siyasi saiklerle gündeme getirildiğini belirterek, “Son günlerde panik halindeler. Paniğin sebebini de yakında görecekler, o kadarını söyleyeyim. Onlar biliyorlar başlarına gelecekleri. Ankapark’la ilgili sorumluluk Melih Gökçek’e aittir. Zaten Ankapark’ın işlerini yapan firma da Osman Gökçek’in evini yapıyor” dedi.

“DOSYAMIZ ADLİYEDE BEKLİYOR”

Yavaş, 24 Eylül 2025’te düzenlediği basın toplantısında da Ankapark dosyasına ilişkin yargı sürecini hatırlatmıştı.

“ANKA Park’ı şikayet ettik. Savcılık soruşturma izni istedi, Süleyman Soylu izni vermedi. Danıştay’a itiraz ettik. Danıştay, ‘iddiaların tek tek incelenmesi lazım’ dedi. Ancak mahkeme gereğini yapmadı, takipsizlik kararı verdi. Biz de itiraz ettik. Dosyamız adliyede bekliyor.”

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Temmuz 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, olayın “özel hukuk ilişkisi” kapsamında olduğunu belirterek 6 Şubat 2023’te kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Ancak ABB avukatlarının itirazı üzerine Danıştay 1. Daire, 11 Nisan 2023’te verdiği kararda dosyanın 4, 5, 6 ve 7’nci maddeler yönünden yeniden incelenmesini kararlaştırdı. Bu maddelerde, Ankapark projesinde ihale usulsüzlükleri, malzeme alımlarında hatalar ve kamu zararına yol açan uygulamalar bulunduğu belirtilmişti.

“ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANABİLİR”

Aytunç Erkin, köşe yazısının sonunda, Mansur Yavaş’ın “Panik halindeler” sözlerine dikkat çekerek önümüzdeki günlerde Ankapark dosyasıyla ilgili yeni gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

