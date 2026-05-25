Mansur Yavaş'tan çay simit iddiasına yalanlama

CHP Genel Merkez binasının polis eli ile Kılıçdaroğlu ve ekibine teslim edilemesi sırasında meydana gele arbede sonrasında Mansur Yavaş hakkında çirkin bir iddia ortaya atıldı. İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Sinan Burhan, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan göstericiler için çay, çorba ve simit talep edildi, Yavaş bu isteği reddetti" şeklinde bir iddia ortaya attı.

Söz konusu iddia Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından jet hızı ile yalanlanıp, iddianın ortaya atıldığı kanala açıklama gönderildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada daha önceki 'barikat için kamyon istendi ama Yavaş kabul etmedi' iddiası gibi bunun da kurgu olduğu ifade edildi.

İddianın sahibi Burhan'ın kulis adı altındaki 'iftira' niteliğindeki açıklamalarının servis edilmesinin bilinçli bir manipülasyon olduğu belirtildi.

ABB tarafından jet hızında yapılan yalanlama açıklaması şu şekilde oldu:

-Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tarafından dile getirilen; "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan göstericiler için çay, çorba ve simit talep edildiği, Sayın Yavaş'ın ise bunu reddettiği" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve açık bir yalandır.

-Daha önce ortaya atılan "belediye kamyonu istendi, gönderilmedi" şeklindeki asılsız iddianın da doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıkmışken; şimdi de yeni bir kurgu kamuoyuna servis edilmektedir.

-Ne yazık ki Sinan Burhan, konunun muhataplarına sormadan, doğrulama ihtiyacı duymadan, "kulis" adı altında iftira niteliği taşıyan iddiaları kamuoyuna aktarmayı sürdürmektedir.

-Kaldı ki söz konusu iddiayı dün TV100 ekranlarında da dile getirmiş ve bu iddia tarafımızca yalanlanmıştır. Buna rağmen bugün de sosyal medya üzerinden aynı yalanın gerçekmiş gibi servis edilmeye çalışılması bilinçli bir manipülasyon çabasıdır.

-Ortaya atılan bu iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Sürekli kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu yalanları ortaya atanları ve yayanları, iddialarını ispata davet ediyoruz.