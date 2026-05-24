Mansur Yavaş hakkındaki çirkin iddia anında yalanlandı!

İstinaf mahkemesinin CHP için verdiği butlan kararının ardından gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Gece saatlerinden beri CHP Genel Merkez binası önünde tansiyon yüksek. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi tahliye talebini kurumlara bildirmesinin ardından genel merkez binası polis ablukası altına alındı. Kılıçdaroğlu destekçisi birkaç kişi ve birkaç vekilin yüzlerce polis eşliğinde kapısına dayandığı genel merkez binasının kapısı kilitlendi. CHP Genel merkez binasında açıklama yapan CHP'li Murat Emir, bugün İçişleri Bakanı ile bir görüşme yapılacağını açıkladı.

MANSUR YAVAŞ HAKKINDAKİ ÇİRKİN İDDİA ANINDA YALANLANDI

CHP önündeki gelişmeler peş peşe yaşanmaya devam ederken iktidar medyası tarafından Mansur Yavaş hakkında çirkin bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Özgür Özel ekibi Mansur Yavaş’tan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonları CHP Genel Merkezi kapısı önüne çekmesini istedi ama Yavaş bu isteğe cevap vermedi.

Sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklama yapan Murat Emir söz konusu iddiayı kesin bir dil ile yalanladı. Emir, "Böyle bir iletişim hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır, iddialar asılsızdır." ifadeleri ile çirkin iddiayı anında yalanladı.,