Lütfü Türkkan İBB iddinamesini işte böyle eleştirdi: Platon döneminde cezayı alsaydı bugün anca tamamlardı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de yaptığı konuşmada, 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianemeye tepki gösterdi.

"Bugün, Platon'un adalet arayışından tam 2400 yıl sonra, Türkiye'de yaşananlara bakıp hala 'Adalet nedir?' diye sormaya devam ediyoruz" diyen Türkkan, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında istenen 2 bin 357 yıl hapis cezasıyla ilgili şuınları söyledi:

"Dile kolay, bir insanlık tarihine, ömrüne sığmayacak, belki de insanlık tarihinden bile daha uzun bir ceza.

Bu ülkede cumhurbaşkanı adayı ilan edilen bir belediye başkanına dünyanın en ağır cezalarından biri isteniyor. Ama aynı ülkede 40 bin kişinin katilini, binlerce Mehmetçiği şehit eden, kundaktaki bebekleri öldüren, gencecik canların dağlarda telef olmasına sebep olan bir terörist başı için bugün umut hakkı konuşuluyor. Aynı insanlar konuşuyor. Ağırlaştırılmış müebbet alan İmralı'daki terörist başının tahliyesi tartışılırken bir belediye başkanına 2430 yıl ceza isteniyor."

"EN AZILI SERİ KATİLLER İÇİN BİLE 4 BİN SAYFA İDDİANAME YAZILMAMIŞ"

Yurttaşların büyük çoğunluğu bu davanın siyasi gördüğünü sözlerine ekleyen Türkkan, "Bu iddianamenin Balyoz ve Ergenekon kumpaslarından da bir farkını görmüyor, hakikaten yok. 4 bin sayfalık iddianame yazılmış. Dünya tarihinde en azılı seri katiller için bile 4 bin sayfa iddianame yazılmamış. Öcalan'ın bile böyle bir iddianamesi yok, biliyor musunuz? Eğer suç somutsa, zaten delil ortadaysa bu kadar sayfa iddianameye de gerek yok. İmamoğlu, belediye başkanı olduğu günden beri her gün suç işlese, günlük tutsa bile bu 4 bin sayfayı dolduramazsınız" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTEYEN, 2430 SENE CEZAYI GÖZE ALMALI"

Türkkan, İBB iddianamesinde İmamoğlu'na suç olarak yöneltilen 'Cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışmak'a dikkat çekerek, "Siz de diyorsunuz ki, 'Biz bu sistemi kendimiz için kurduk. Bizden başkasının da hiçbir hakkı yok'. Eğer hak görene cezası da 2430 sene. Bundan sonra cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen, 2430 sene cezayı göze almalı. Yani, 'Biz bu sistemi kendimiz için kurduk, sakın ha karışmayın'" diye konuştu.

"PLATON'UN YAŞADIĞI DÖNEMDE BU CEZAYI ALSAYDI, BUGÜN ANCA TAMAMLARDI"

İmamoğlu hakkında istenen cezanın absürtüğüne de değinen Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu cezanın büyüklüğünü anlatmak için size bir zaman yolculuğu yaptıracağım. Eğer Ekrem İmamoğlu, Platon'un yaşadığı dönemde bu cezayı almaya başlasaydı, bugün anca tamamlamış olurdu. 2430 yıl demek, bilinen dünya tarihi boyunca cezalı olmak demek. Dünya tarihi 2430 yıldır biliniyor.

Söylüyorum düşünün; İmamoğlu o cezayı almaya başladığında Büyük İskender henüz doğmamıştı. Roma İmparatorluğu daha kurulmamıştı. Hazreti İsa dünyaya gelmemiş, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed henüz doğmamıştı. Kavimler Göçü yaşanmamış, Avrupa'nın kaderi çizilmemişti. Atilla Batı'ya yürümemiş, Hunlar Avrupa'ya ulaşmamıştı. Malazgirt hiç yapılmamış, Anadolu'nun kapıları Türklere açılmamıştı. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından bile fethedilmemişti daha. Yeni Çağ başlamamıştı. Rönesans, reform, bunların hiçbirisi yoktu. Sanayi Devrimi olmamış, modern dünya kurulmamıştı. Fransız Devrimi de yaşanmamıştı.

Ve tüm bu tarih akarken, bu saydıklarım tarih içinde akarken İmamoğlu'nun cezası bitmemiş oluyor ve hala devam ediyor olacaktı. İşte 2430 yılın gerçek karşılığı bu.

"KENDİNİZİ NE OLUR DEV AYNASINDA GÖRMEYİN"

Şimdi buradan 23 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına sesleniyorum: Kendinizi ne olur dev aynasında görmeyin. Bugünler geçer. Çok gördük bunları, çok! Sonra neler olduğunu da gördük. 23 yıl, insanlık tarihinde bir nokta bile değil emin olun. Bırakın 23 yılı, 123 yıl sonra bile adınız hiç hatırlanmayacak."