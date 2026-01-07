AKP ve MHP'liler arasında Sırrı Süreyya Önder çatlağı

AKP ve MHP'liler arasında Sırrı Süreyya Önder çatlağı
İzmir'de Buca Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısında AKP ve MHP'li üyeler arasında fikir ayrılığı yaşandı. Sırrı Süreyya Önder'in isminin bir parka verilmesine AKP'li üyeler kabul oyu verirken MHP'liler 'ret' oyu kullandı.

Buca Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısında MHP'li ve AKP'li üyeler arasında Sırrı Süreyya Önder çatlağı yaşandı. CHP ve AK Parti’li meclis üyeleri Önder'in isminin bir parka verilmesi önerisine kabul oyu verirken MHP'liler ret oyu verdi.

Buca Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman idaresinde gerçekleştirildi.

ÖNDER'İN İSMİNİN PARKA VERİLMESİNE MHP'LİLER KARŞI 'RET' OYU VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi İsmail Yüzer tarafından “Sırrı Süreyya Önder’in adının bir parkta yaşatılması önergesi” AKP ve MHP’li üyeler arasında görüş ayrılığı yaşanmasına neden oldu.

CHP’li ve AK Parti’li meclis üyeleri önergeye kabul oyu verirken, MHP’li meclis üyeleri ise ret oyu kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin devam eden barış sürecinin liderliğini yapmasına karşın MHP'li üyelerin “ret” oyu kullanması tartışmalara neden oldu.

CHP VE AKP OYLARI İLE KABUL EDİLDİ

Yaşanan fikir ayrılığına karşın, Sırrı Süreyya Önder’in adının Çamlıkule’de bir parka verilmesi MHP’li meclis üyelerinin ret oylarına rağmen CHP ve AK Partili’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

