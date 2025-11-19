Cem Küçük İBB iddianamesiyle ilgili yalan söylediğini itiraf etti: Arada insan yalan... Şey ağzından bir şey kaçırabilir

Cem Küçük, canlı yayında İBB iddianamesi hakkında konuştuğu sırada yalan söylediğini itiraf etti. Küçük, "...arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir, doğru olmayabilir..." ifadelerini kullandı.