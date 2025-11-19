Cem Küçük İBB iddianamesiyle ilgili yalan söylediğini itiraf etti: Arada insan yalan... Şey ağzından bir şey kaçırabilir

Yayınlanma:
Güncelleme:
Cem Küçük, canlı yayında İBB iddianamesi hakkında konuştuğu sırada yalan söylediğini itiraf etti. Küçük, "...arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir, doğru olmayabilir..." ifadelerini kullandı.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT Yorumcusu Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sürecinde ve iddianame hazırlandıktan sonraki süreçte yalan iddialarda bulunduğunu ağzından kaçırdı.

Cem Küçük'ün 'yüzde 100 doğru'su yüzde 20'ye düştü: "Adem Soytekin'in dediklerinin yüzde 80'i yalanmış"Cem Küçük'ün 'yüzde 100 doğru'su yüzde 20'ye düştü: "Adem Soytekin'in dediklerinin yüzde 80'i yalanmış"

Küçük, TGRT'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı isimli programda İBB iddianamesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı bir videoda kendisini yalanladığını belirterek,

"AK PARTİ CENAHI OLARAK 3 KİŞİ BU KONUYU GÜNDEMDE TUTUYORUZ"

Cem Küçük, "Ak Parti cenahı" olarak kendisiyle birlikte Sinan Burhan ve Ferhat Murat'ın bu konuyu gündemde tuttuklarını söyleyerek, kendisinin bugüne kadar 46 iddiada bulunduğunu söyledi.

"ARADA İNSAN YALAN...ŞEY..."

Özel'in paylaştığı yalanlama videosuna cevap veren Küçük, "...Beni madem yalanlıyorsunuz Sayın Özel bunları da yalanlayın. Madem yalansa tamam bir tane yakalıyorsun, ben de demiyorum ki 'bu doğru', arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir, doğru olmayabilir özür dilersin ve benzeri..." ifadeleriyle İBB soruşturması süreciyle ilgili yalan söylediğini itiraf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu