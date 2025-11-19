Cem Küçük İBB iddianamesiyle ilgili yalan söylediğini itiraf etti: Arada insan yalan... Şey ağzından bir şey kaçırabilir
İktidara yakın Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT Yorumcusu Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sürecinde ve iddianame hazırlandıktan sonraki süreçte yalan iddialarda bulunduğunu ağzından kaçırdı.
Cem Küçük'ün 'yüzde 100 doğru'su yüzde 20'ye düştü: "Adem Soytekin'in dediklerinin yüzde 80'i yalanmış"
Küçük, TGRT'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı isimli programda İBB iddianamesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı bir videoda kendisini yalanladığını belirterek,
"AK PARTİ CENAHI OLARAK 3 KİŞİ BU KONUYU GÜNDEMDE TUTUYORUZ"
Cem Küçük, "Ak Parti cenahı" olarak kendisiyle birlikte Sinan Burhan ve Ferhat Murat'ın bu konuyu gündemde tuttuklarını söyleyerek, kendisinin bugüne kadar 46 iddiada bulunduğunu söyledi.
"ARADA İNSAN YALAN...ŞEY..."
Özel'in paylaştığı yalanlama videosuna cevap veren Küçük, "...Beni madem yalanlıyorsunuz Sayın Özel bunları da yalanlayın. Madem yalansa tamam bir tane yakalıyorsun, ben de demiyorum ki 'bu doğru', arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir, doğru olmayabilir özür dilersin ve benzeri..." ifadeleriyle İBB soruşturması süreciyle ilgili yalan söylediğini itiraf etti.