Kılıçdaroğlu sosyal medya profili için de beklemedi

Mutlak butlan kararının ardından adeta zamanla yarışan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz peş peşe kritik kararlara imza atıyor.

Butlan kararının hemen ardından CHP'nin üç avukatını azleden, parti yönetimi için görüşmelere başlayan, Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunu geri çeken Kılıçdaroğlu sosyal medya profili için de zaman kaybetmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu bugün neredeyse 1 milyon kişinin takipten çıktığı X hesabındaki unvanını yeniden "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" olarak güncelledi.

DAHA İLK GÜNDEN HAMLE ÜSTÜNE HAMLE

Kurultayda kaybettiği koltuğuna mahkeme kararıyla dönmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu "Birlik beraberlik" açıklamalarına rağmen, CHP'de görevli avukatlar Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş için azilname göndermiş, üç ismi de görevden almıştı.

GÖREVLENDİRME YAPTI, BASIN DANIŞMANI ATADI

Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini arayarak görevlendirme yaptı.

Basın danışmanlığına da gazeteci Atakan Sönmez'i atadı.